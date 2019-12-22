لاتسيو بطلًا للسوبر الإيطالي بثلاثية في يوفنتوس (فيديو)

توج فريق لاتسيو ببطولة كأس السوبر الإيطالي، وذلك عقب انتصاره الثمين على نظيره يوفنتوس بنتيجة 3-1، وذلك في المباراة التي جمعت الجانبين على ملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة السعودية الرياض.

سجل أهداف لاتسيو كلًا من: لويس ألبيرتو في الدقيقة 17، سيناد لوليتش في الدقيقة 73، دانيلو كاتالدي في الدقيقة 94، فيما أحرز باولو ديبالا هدف اليوفي الوحيد في الدقيقة 45 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة تواجد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق في مدرجات ملعب المباراة.

وتقدم فريق لاتسيو أولًا وذلك بعد مجموعة من التمريرات المتتالية بين لاعبي لاتسيو على حدود منطقة جزاء يوفنتوس انتهت بكرة عرضية من لوليش من جهة اليسار، وصلت إلى شيرو ايموبيلي يمين منطقة الجزاء، والذي مرر كرة إلى لويس ألبيرتو القادم من الخلف، الذي لم يتوانى عن وضع الكرة في الشباك من تسديدة قوية.

وفي الدقيقة 45 من زمن المواجهة، سدد البرتغالي رونالدو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس لاتسيو، ليتابعها ديبالا في الشباك على الفور ويحرز هدف التعادل لفريقه.

وفي الدقيقة 73، نجح لوليتش في إحراز ثاني أهداف لاتسيو من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 94، نجح دانيلو كاتالدي في تسجيل هدف فريقه الثالث من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء اليوفي.