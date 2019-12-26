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عاجل.. فيرمينو يحرز أول أهداف ليفربول في شباك ليستر سيتي

10:33 م | الخميس 26 ديسمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل.. فيرمينو يحرز أول أهداف ليفربول في شباك ليستر سيتي

ليفربول وليستر سيتي

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نجح فريق ليفربول في تسجيل أول أهدافه في شباك ليستر سيتي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "ووكرز" معقل الثعالب، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، عن طريق فيرمينو، في الدقيقة 31.

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول يتربع على عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وفي جعبته 49 نقطة حتى الآن.

    

على الجانب الآخر، يحتل فريق ليستر سيتي وصافة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، وفي رصيده 39 نقطة حتى الآن بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية الكبيرة.

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