محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ثعالب ليستر سيتي

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ليفربول وليستر سيتي
أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، تشكيلة فريقه لمباراته المرتقبة أمام ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين على ملعب "ووكرز"، بالجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وجاء الجناح الدولي المصري محمد صلاح بالتشكيلة الأساسية لفريق ليفربول لمباراته المرتقبة اليوم.
وفيما يلي تشكيلة الريدز:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترتينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون، جوميز.
خط الوسط: جوردان هيندرسون، فينالدوم، نابي كيتا.
خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينيو.
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1
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1
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0
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بورنموث
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أرسنال
تشيلسي
0
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ساوثهامبتون
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1
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الهلال السعودي
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ليستر سيتي
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ليفربول
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