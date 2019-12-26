15 دقيقة.. ليفربول يسيطر ويهدر التقدم أكثر من مرة أمام ليستر سيتي

مرت 15 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة التي تجمع فريقي ليفربول وليستر سيتي، على ملعب "كينج باور"، بالجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى التعادل السلبي حتى الآن.

ونجح لاعبو ليفربول في السيطرة على وسط الميدان، وكان الأخطر بعدما اعتمد على الجبهة اليمنى بقيادة محمد صلاح وألكسندر أرنولد، إضافة للضغط المتقدم على دفاع ليستر سيتي، فيما اعتمد الثعالب على الهجمات المرتدة في المساحات خلف أظهر الريدز.

وسدد الظهير الأيمن الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد تسديدة قوية في الثواني الأولى من اللقاء، لكن الحارس كاسبر شمايكل تصدى لها ببراعة.

وأرسل النجم الدولي المصري محمد صلاح عرضية في منتهى الخطورة، في الدقيقة الثانية، داخل منطقة الجزاء، لكن ساديو ماني أهدر الفرصة بغرابة وسدد الكرة بجوار المرمى.

واصل ليفربول الضغط على دفاع ليستر سيتي، ليخطئ جوني إيفانز في تمرير الكرة، وتصل لمحمد صلاح الذي سدد الكرة بقوة، لكنها جاءت بعيدة عن المرمى تماماً.

وأهدر محمد صلاح فرصة هدف محقق في الدقيقة 11، بعد تمريرة رائعة من نابي كيتا، لينطلق صلاح ويتجاوز الحارس كاسبر شمايكل لكنه سدد الكرة في الشباك الخارجية.