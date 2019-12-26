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محمد صلاح يهدر فرصة هدف محقق بعد مراوغة حارس ليستر سيتي (فيديو)

ليفربول يتقدم على ليستر سيتي بهدف فيرمينو في الشوط الأول (فيديو)

10:51 م | الخميس 26 ديسمبر 2019
كتب: مصطفى جمال
ليفربول يتقدم على ليستر سيتي بهدف فيرمينو في الشوط الأول (فيديو)

مباراة ليفربول وليستر سيتي

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نجح فريق ليفربول، في التقدم على حساب مضيفه ليستر سيتي، بهدف نظيف، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فريق ليفربول هدفه الوحيد عن طريق المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، في الدقيقة 31 من زمن المباراة، برأسية رائعة بعد عرضية متقنة من زميله الظهير الأيمن ترنت ألكسندر أرنولد.

وأهدر ليفربول العديد من الفرص خلال أحداث الشوط الأول، عن طريق محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا، بعدما سيطر تماماً على مجريات الشوط الأول من المباراة.

وأرسل النجم الدولي المصري محمد صلاح عرضية في منتهى الخطورة، في الدقيقة الثانية، داخل منطقة الجزاء، لكن ساديو ماني أهدر الفرصة بغرابة وسدد الكرة بجوار المرمى.

وأهدر محمد صلاح فرصة هدف محقق في الدقيقة 11، بعد تمريرة رائعة من نابي كيتا، لينطلق صلاح ويتجاوز الحارس كاسبر شمايكل لكنه سدد الكرة في الشباك الخارجية.

وكاد السنغالي ساديو ماني أن يسجل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 33، لكن الحارس كاسبر شمايكل تصدى له ببراعة.

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