فيرمينو يحرز ثالث أهداف ليفربول في مرمى ليستر سيتي

نجح فريق ليفربول في إحراز ثالث أهدافه في شباك ليستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "ووكرز" معقل ثعالب ليستر، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أحرز فيرمينو هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 75.

وجاء الهدف من تسديدة صاروخية لروبرتو فيرمينو من داخل منطقة جزاء فريق ليستر سيتي.

الجدير بالذكر أن ليفربول يتربع على عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وفي رصيده من النقاط 49 نقطة حتى الآن.