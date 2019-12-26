الحلم يقترب.. ليفربول يطير في الصدارة برباعية في ليستر سيتي (فيديو)

حقق فريق ليفربول فوزاً ساحقاً، على حساب منافسه ليستر سيتي برباعية دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم الريدز في الشوط الأول، بهدف وحيد، سجله البرازيلي روبرتو فيرمينو، في الدقيقة 31 برأسية قوية، بعد عرضية رائعة من الظهير ألكسندر أرنولد.

ونجح الريدز في السيطرة على الثعالب، والقضاء على أحلامهم خلال الشوط الثاني، بعدما سجل جيمس ميلنر، الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وأضاف البرازيلي روبرتو فيرمينو هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، بعد عرضية أرضية من أرنولد، في الدقيقة 74، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسجلها بهدوء في الشباك.

واختتم الظهير الأيمن ترنت ألكسندر أرنولد رباعية الريدز في الدقيقة 78 من زمن المباراة، من هجمة مرتدة بعد تمريرة من السنغالي ساديو ماني، ليطلق أرنولد تسديدة أرضية رائعة فشل الحارس كاسبر شمايكل في التصدي لها.

ورفع ليفربول رصيده إلى 52 نقطة، ليحلق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، ليوسع الفارق إلى 13 نقطة، مع ليستر سيتي أقرب منافسيه.

وتجمد رصيد ليستر سيتي "الثعالب"، عند 39 نقطة، في المركز الثاني مؤقتا، ليفشل في إسقاط المتصدر ليفربول، ويأمل في تعثر مانشستر سيتي ليحافظ على وصافة الترتيب.