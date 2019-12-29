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محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وولفرهامبتون

05:38 م | الأحد 29 ديسمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وولفرهامبتون

محمد صلاح

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أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمباراته المرتقبة بعد قليل، أمام وولفرهامبتون بالجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاء تشكيل الريدز كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هيندرسون، فينالدوم، آدم لالانا.

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح روبرتو فيرمينو.

فيما جاء تشكيل وولفرهامبتون على النحو التالي:

حراسة المرمى:

روي باتريسيو

خط الدفاع:

كوادي، جوني، بينيت، كيلمان.

خط الوسط:

ديندونكر، روبين نيفيز، جواو موتينيو.

خط الهجوم:

بيدرو نيتو، فيناجري، يوت.

الجدير بالذكر أن ليفربول يتربع على عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 52 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل فريق وولفرهامبتون المركز السابع بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية الكبيرة برصيد 30 نقطة.

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