صوت لـ"مو".. محمد صلاح ينافس على أفضل أهداف ليفربول في 2019 (فيديو)

ينافس المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بأربعة أهداف، في سباق جائزة أفضل هدف في عام 2019 مع الريدز.

ونشر ليفربول عبر صفحته الرسمية على تويتر، أفضل 10 أهداف سجلها لاعبوه في 2019، للاختيار فيما بينهم، وتواجد صلاح بـ4 أهداف في هذه القائمة.

وجاءت أهداف محمد صلاح، المرشحة للمنافسة على لقب الأفضل في 2019، في شباك كل من تشيلسي، مانشستر سيتي، أرسنال، وسالزبورج النمساوي.

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ورشح ليفربول في وقت سابق 3 أهداف للفرعون للفوز بلقب أجمل هدف في عام 2017، والتي جاءت في شباك أرسنال وستوك سيتي وأيفرتون، كما أن له 5 أهداف أخرى جرى ترشيحها عن الأفضل في عام 2018.

وكان صلاح قد حصل على جائزة أفضل هدف أحرزه لاعب من ليفربول في ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، في عام 2019، وذلك ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، بعد تفوقه على كل من البرازيلى فابينيو، الذي أحرز هدفا في مرمى مانشستر سيتي هذا الموسم، والسنغالي ساديو ماني، الذي أحرز هدفا رائعا في مرمى إيفرتون.

جدير بالذكر أن هدف الفرعون في مرمى البلوز حصل على نسبة أصوات وصلت لـ56% من أصوات الجماهير التي شاركت في الاستفتاء، بينما هدفه في مرمى أرسنال حصل على 5% من أصوات الجماهير، وحصد هدف فابينيو 34%، وهدف ساديو ماني على 6%.