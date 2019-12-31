محمد صلاح على رأس التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبًا أفريقيا في 2019

كشف مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبًا أفريقيا في عام 2019.

وشهدت التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبًا أفريقيا محترفًا في أوروبا ثنائي ليفربول الدولي السنغالي ساديو ماني والدولي المصري محمد صلاح، وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى:

أندريه أونانا (الكاميرون - أياكس الهولندي).

خط الدفاع:

أشرف حكيمي (المغرب - بوروسيا دورتموند الألماني)، كاليدو كوليبالي (السنغال - نابولي الإيطالي)، عيسى ميندي (الجزائر، ريال بيتيس الإسباني )، يوسف عطال (الجزائر- نيس الفرنسي).

خط الوسط:

حكيم زياش (المغرب- أياكس الهولندي)، إسماعيل بن ناصر (الجزائر- ميلان الإيطالي)، ويلفريد نديدي (نيجيريا- ليستر سيتي الإنجليزي).

خط الهجوم:

رياض محرز (الجزائر- مانشستر سيتي الإنجليزي)، محمد صلاح (مصر- ليفربول الإنجليزي)، ساديو ماني (السنغال- ليفربول الإنجليزي).