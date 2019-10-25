أحدث الأخبار

أخر الأخبار

تقارير: مورينيو بدأ تشكيل جهاز فني لخلافة زيدان في ريال مدريد

"ولدنا الأصل".. هداف سالزبورج يحتفل على طريقة محمد صلاح

ثلاثي الزمالك المغربي يغادرون القاهرة

مايفوتكش| أزمة شارة المنتخب.. هجوم جديد على الخطيب وغرامة كوليبالي

تأجيل 14 مباراة في كأس مصر بسبب الأمطار

04:19 م | الجمعة 25 أكتوبر 2019
كتب: شادي ممدوح
تأجيل 14 مباراة في كأس مصر بسبب الأمطار

قرعة كأس مصر

أخبار متعلقة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، تأجيل 14 مباراة في الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر، كان مقرر إقامتها غدا السبت، لعدم صلاحية الملاعب المحددة لاستضافة المباريات بعد موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد خلال الأيام الماضية.

وتتعرض المحافظات الساحلية لموجة من الطقس السيئ، تسبب في هطول الأمطار بكميات كبيرة، ما أثر على أرضيات ملاعب كرة القدم المقررة لاستضافة مباريات تمهيدي كأس مصر.   

وأوضح "الجبلاية"، في بيان نشر على موقعه الرسمي، أنه تقرر تأجيل مباريات: سبورتنج - بني عبيد، الرجاء - الأولمبي أبو قير للأسمدة شربين،  بيلا - بلطيم، الجزيرة بالضبعة - الحرية بمطروح، نهضة العامرية - القباري، عرب الرمل - المطرية بالدقهلية، عمال المنصورة - السنبلاوين، ألعاب دمنهور - ميت الخولي، العبور بالأسكندرية - المنصورة، اتحاد نبروه - الحامول، غزل المحلة - كفر الشيخ، عثماثون طنطا - الحمام، غزل شبين - المعمورة.

ووفق بيان اتحاد الكرة، من المقرر أن تحدد إدارة المسابقات غدا السبت، مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة.

أخبار قد تعجبك

تعليمات فى المنتخب لغلق ملف "الكابتن" بعد رفض "فتحى" التنازل عن القيادة

استطلاع رأى

  • ساوثهامتون

    ساوثهامتون

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • نانت

    نانت

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • موناكو

    موناكو

  • ماينز 05

    ماينز 05

  • 0

    :

    0

    08:30 PM

    الدوري الألماني
  • كولن

    كولن

  • فياريال

    فياريال

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ديبورتيفو ألافيس

    ديبورتيفو ألافيس

  • ضمك

    ضمك

  • 0

    :

    0

    05:20 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الرائد

    الرائد

  • هيلاس فيرونا

    هيلاس فيرونا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • ساسولو

    ساسولو

  • تفينتي أنشخيده

    تفينتي أنشخيده

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • إمين

    إمين

  • العربي

    العربي

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري نجوم قطر
  • الريان

    الريان

  • باكوس دي فيريرا

    باكوس دي فيريرا

  • 0

    :

    0

    09:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ريو آفي

    ريو آفي

  • تشايكور ريزا سبور

    تشايكور ريزا سبور

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • أنقرة جوجو

    أنقرة جوجو

  • النصر

    النصر

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    دوري الخليج العربي
  • شباب الأهلي دبي

    شباب الأهلي دبي

  • سباهان اصفهان

    سباهان اصفهان

  • 0

    :

    0

    03:15 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • سايبا

    سايبا

  • نادي شاهين بوشهر

    نادي شاهين بوشهر

  • 0

    :

    0

    03:15 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • بیرسبولیس

    بیرسبولیس

  • بايكان

    بايكان

  • 0

    :

    0

    03:15 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • ذوب آهن اصفهان

    ذوب آهن اصفهان

  • فولاد خوزستان

    فولاد خوزستان

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نادي نساجي مازندران

    نادي نساجي مازندران

  • استقلال طهران

    استقلال طهران

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

    نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

  • القادسية

    القادسية

  • 0

    :

    0

    05:55 PM

    دوري VIVA الكويت
  • نادي الكويت

    نادي الكويت

  • الرفاع

    الرفاع

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • الحالة

    الحالة

  • المنامة

    المنامة

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • الشباب

    الشباب

  • الفيحاء

    الفيحاء

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الفتح

    الفتح

  • الشحانية

    الشحانية

  • 0

    :

    0

    04:20 PM

    دوري نجوم قطر
  • السيلية

    السيلية

  • الفجيرة‎

    الفجيرة‎

  • 1

    :

    1

    04:15 PM

    دوري الخليج العربي
  • العين

    العين

  • بني ياس

    بني ياس

  • 0

    :

    0

    04:15 PM

    دوري الخليج العربي
  • نادي خورفكان

    نادي خورفكان

  • ماشين سازي تبريز

    ماشين سازي تبريز

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نفط مسجد سليمان

    نفط مسجد سليمان

  • صنعت نفط عبادان

    صنعت نفط عبادان

  • 1

    :

    0

    04:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • تركتور سازي تبريز

    تركتور سازي تبريز

الأكثر قراءة

مباشر لحظة بلحظة.. ليفربول 4 × 1 جينك (دوري أبطال أوروبا).. نهاية المباراة

تركي آل الشيخ: سأفجر مفاجأة تحفظت عليها منذ شهور خلال ساعات

عاجل.. إصابة محمد محمود لاعب الأهلي بالرباط الصليبي
الزمالك يكثف مفاوضاته مع دونجا وعبدالعاطى وحسام حسن