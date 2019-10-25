تأجيل 14 مباراة في كأس مصر بسبب الأمطار

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، تأجيل 14 مباراة في الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر، كان مقرر إقامتها غدا السبت، لعدم صلاحية الملاعب المحددة لاستضافة المباريات بعد موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد خلال الأيام الماضية.

وتتعرض المحافظات الساحلية لموجة من الطقس السيئ، تسبب في هطول الأمطار بكميات كبيرة، ما أثر على أرضيات ملاعب كرة القدم المقررة لاستضافة مباريات تمهيدي كأس مصر.

وأوضح "الجبلاية"، في بيان نشر على موقعه الرسمي، أنه تقرر تأجيل مباريات: سبورتنج - بني عبيد، الرجاء - الأولمبي أبو قير للأسمدة شربين، بيلا - بلطيم، الجزيرة بالضبعة - الحرية بمطروح، نهضة العامرية - القباري، عرب الرمل - المطرية بالدقهلية، عمال المنصورة - السنبلاوين، ألعاب دمنهور - ميت الخولي، العبور بالأسكندرية - المنصورة، اتحاد نبروه - الحامول، غزل المحلة - كفر الشيخ، عثماثون طنطا - الحمام، غزل شبين - المعمورة.

ووفق بيان اتحاد الكرة، من المقرر أن تحدد إدارة المسابقات غدا السبت، مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة.