الجودو المصري يتربع على عرش القارة السمراء بعد الفوز بالبطولة الأفريقية

تربع رجال منتخبنا الوطني للجودو على عرش القارة الأفريقية بعد الفوز بلقب البطولة الأفريقية التي تستضيفها جنوب أفريقيا حتى يوم 29 أبريل الجاري، حيث حصل منتخبنا على المركز الأول برصيد 8 ميداليات متنوعة بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات.

حصل على الذهب كل من محمد عبد الموجود ومحمد على وحاتم عبد الآخر، وحصل على الفضيتين محمد محيي ورمضان درويش، وفاز بالبرونز أحمد علي وأحمد وحيد ومحمد عبد الرحمن، كما حصل لاعبو الكاتا على ثلاث ميداليات بواقع ذهبيتين، وميدالية برونزية، كما حصلت لاعبات الجودو على ميداليتين بواقع فضية وبرونزية.

وجاء المنتخب الجزائري في المركز الثاني برصيد ست ميداليات متنوعة بواقع ميدالتين من كل نوع، وحل المنتخب التونسي في المركز الثالث برصيد ثلاث ميداليات متنوعة بواقع ميدالية واحدة من كل نوع، في حين حل منتخب جنوب أفريقيا مستضيف البطولة في المركز الثالث عشر بدون ميداليات.

من جهته قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو ورئيس الاتحاد الأفريقي للسومو، الحمد لله علي النتيجه التي لم تأت من فراغ، ولكن بجهد وعرق من جميع أبناء اللعبة، سواء لاعبين أو مدربين أو إداريين، مشيرًا إلى أنه يتقدم بخالص الشكر لجميع زملائه في مجلس الإدارة الذين لم يبخلوا بأى جهد في سبيل رفعة مصر، وعزف السلام الوطني في جميع المحافل الدولية والإفريقية والإقليمية والعالمية، وبإذن الله الأوليمبية.