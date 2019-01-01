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عاجل.. منتخب مصر لكرة اليد يكتسح البرتغال ويحصد برونزية كأس العالم

03:23 م | الأحد 28 يوليو 2019
كتب: إسلام حجازي
عاجل.. منتخب مصر لكرة اليد يكتسح البرتغال ويحصد برونزية كأس العالم

منتخب مصر لشباب كرة اليد

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حقق منتخب مصر الميدالية البرونزية في بطولة العالم لشباب كرة اليد، وحصد الميدالية البرونزية، بعد الفوز على البرتغال، بنتيجة 37 - 27، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

بدأت المباراة بضغط كبير من الفراعنة على دفاعات البرتغال، من أجل التقدم في النتيجة، وبالفعل استطاع الفراعنة التقدم بفارق 3 أهداف في بداية المباراة.

منتخب مصر يكتسح البرتغال

وبعد عدة دقائق استطاع البرتغال التعادل في النتيجة لتصبح 6 - 6، وبعدها استفاق الفراعنة مجددًا، وقبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق استطاع الفراعنة إنهاء الشوط الأول متقدما بنتيجة 17 - 15.

وفي الشوط الثاني من المباراة واصل لاعبو المنتخب الوطني ضغطهم الكبير على دفاعات البرتغال، وبالفعل وسع الفراعنة النتيجة والفارق لـ 6 أهداف، فوصلت النتيجة في الدقيقة 40 بتقدم الفراعنة 23 – 17.

هدأ لاعبو المنتخب الوطني بعد الاطمئنان للنتيجة وفي الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني وصلت نتيجة المباراة لـ 29 – 24، بفارق 5 أهداف.

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