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بالصور.. وصول بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد تحقيقهم برونزية كأس العالم

03:35 ص | الثلاثاء 30 يوليو 2019
كتب: أحمد موسى- أحمد البكري
تصوير:
بالصور.. وصول بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد تحقيقهم برونزية كأس العالم

منتخب مصر لليد في مطار القاهرة

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وصلت منذ قليل، بعثة المنتخب المصري لكرة اليد، إلى مطار القاهرة، قادمون من إسبانيا، حيثما أقيمت كأس العالم لكرة اليد، تحت 21 عامًا.

وكان في استقبال بعثة المنتخب الوطني، كلًا من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولومبية، والذين التقطوا مع لاعبي المنتخب صورًا تذكارية، احتفالًا بإنجازهم التاريخي في البطولة.

منتخب مصر لكرة اليد يحقق برونزية كأس العالم تحت 20 عامًا

حقق منتخب مصر المركز الثالث في بطولة العالم لشباب كرة اليد، ليحصد الميدالية البرونزية، بعد الفوز على البرتغال، بنتيجة 37 - 27، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحقق منتخب فرنسا للشباب، البطولة بعد الفوز على منتخب كرواتيا في المباراة النهائية بنتيجة 28-23.

 

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