أحدث الأخبار

أخر الأخبار

جهاز الأهلي يحسم موقف العريس من العودة للتدريبات

نادال يحتفظ بالتصنيف الثاني ودجوكوفيتش يتربع على الصدارة

صلاح محسن ينتظم في تدريبات الأهلي غدًا استعدادًا لبيراميدز

محسن صالح عن رباعية الأهلي في اطلع برة: المبالغة مرفوضة

مصر تفوز بفارق 7 أهداف على المجر في بطولة العالم لناشئي اليد

02:09 م | الإثنين 12 أغسطس 2019
كتب: عثمان إبراهيم
مصر تفوز بفارق 7 أهداف على المجر في بطولة العالم لناشئي اليد

ياسر محمد لاعب منتخب ناشئي اليد

أخبار متعلقة

تألق ناشئو منتخب مصر وحققوا الفوز على نظيرهم المجربي في ختام مباريات دور المجموعات بكأس العالم للناشئين تحت 19 عاما التي تقام في مقدونيا.

ونجح لاعبو مصر في تحقيق الفوز بنتيجة 31-24، على نظيرهم المجري ليرفع الفراعنة رصيدهم إلى 8 نقاط يتصدر بها مؤقتا المجموعة الثانية، في انتظار نتيجة لقاء فرنسا والسويد والتي ستنطلق في الثانية والنصف ظهر اليوم.

وأعلنت اللجنة الفنية، فوز أحمد هشام السيد "دودو" لاعب منتخب مصر بجائزة رجل المباراة، الذي سجل 7 أهداف من 9 تصويبات نحو المرمى.

وتألق خلال اللقاء أيضا الحارس عبد الرحمن حُميد الذي تصدى لأكثر من 10 كرات من لاعبي المجر منها رميتين جزائيتين، وفي الشق الهجومي تألق حسن وليد وياسر محمد حيث سجل الاول 6 أهداف والثاني 5 أهداف.

وينتظر المنتخب المصري انتهاء مباراة فرنسا والسويد بالتعادل أو فوز السويد، ليضمن المنتخب المصري التأهل كمتصدر لتلك المجموعة في انتظار مواجهة رابع المجموعة الأولى، في مواجهة ستكون سهلة نسبيا، ليرتفع الأمل في بلوغ ربع النهائي ثم نصف نهائي البطولة.

 

منافسة شرسة على صدارة المجموعة الثانية

وضمنت منتخبات مصر وفرنسا والسويد والمجر تأهلهم، إلى الدور الثاني من المجموعة الثانية قبل انطلاق الجولة الأخيرة، حيث تساوت المنتخبات الأربعة في رصيد واحد وهو 6 نقاط لكل منهم، قبل أن يحسم المنتخب المصري مواجهته ضد المجر ليضمن احتلال المركز الأول أو الثاني بالمجموعة.

 

وتضم قائمة منتخب مصر لناشئي كرة اليد تضم 16 لاعبا وهم: حسن وليد، مهاب سعيد، أحمد هشام، ياسر سيف، عبد الرحمن حميد، يوسف علاء، محمد سمير، يوسف حسن، سيف هانى، إبراهيم السيد، زياد أحمد، عمر عطية، عمر الجيار، مؤمن حسام، مازن رضا، عبد الفتاح علي، ويرأس البعثة عبده عبد الوهاب، ويقود مجدي أبو المجد المنتخب من منصب المدير فني، ويعاونه كل من حسين زكي كمدرب عام،  وحمادة الروبي في منصب مدرب حراس مرمى، ومحمد عبد المنعم المدير الإداري، ويتولى مهمة التحليل الفني المهندس محمد إمام، ودكتور عمرو عصام طبيب المنتخب.

أخبار قد تعجبك

جلسة فى الأهلى لحسم مصير مؤمن زكريا بالقلعة الحمراء

استطلاع رأى

  • الوحدة

    الوحدة

  • 0

    :

    0

    05:40 PM

    دوري أبطال آسيا
  • النصر

    النصر

  • ذوب آهن اصفهان

    ذوب آهن اصفهان

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال آسيا
  • الاتحاد

    الاتحاد

  • فيتوريا سيتوبال

    فيتوريا سيتوبال

  • 0

    :

    0

    09:15 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • تونديلا

    تونديلا

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لجلسة مسئولي الزمالك مع فيريرا

الزمالك يرفض التخلي عن عبد الله جمعة

بث مباشر.. مباراة الأهلي وإطلع بره في دوري أبطال أفريقيا
ساسى يعود للزمالك.. وتجهيز تقرير مُفصّل عن اللاعبين والصفقات الجديدة