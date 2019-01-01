مونديال ناشئي اليد.. مصر إلى نصف النهائي بعد تجاوز عقبة أيسلندا

نجح المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم لناشئي كرة اليد، والمقامة فعالياتها حاليًا في مقدونيا، وذلك عقب انتصاره على نظيره الأيسلندي في ربع النهائي بنتيجة 31-35.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى لمصلحة صغار الفراعنة بنتيجة 21-14.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد بالدور نصف النهائي، الفائز من مواجهة ربع النهائي الأخرى بين منتخبي البرتغال وفرنسا.

يذكر أن صغار الفراعنة قد انتصروا على سلوفينيا في الدور ثمن النهائي على سلوفينيا بنتيجة 30-23.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد قد استهل مشاركاته ببطولة كأس العالم للناشئين بالانتصار على السويد، بالجولة الأولى من دور المجموعات بنتيجة 32-29، قبل الخسارة في الجولة الثانية من فرنسا بنتيجة 24-28.

وفي الجولة الثالثة، نجح المنتخب الوطني في الانتصار على الصين تايبيه بنتيجة 36-25، والانتصار من جديد على المنتخب الكندي بنتيجة 47-20، وأخيرًا الانتصار على المجر بنتيجة 31-24.

صغار الفراعنة يكررون إنجاز منتخب الشباب

وبذلك ينجح منتخب مصر لناشئي لكرة اليد في تكرار ذات إنجاز فريق الشباب، والذي نجح أيضًا في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للشباب، والتي أقيمت فعالياتها في إسبانيا.

ونجح وقتها المنتخب الوطني لشباب كرة اليد في التتويج ببرونزية مونديال الشباب في إسبانيا على حساب البرتغال، بعد الانتصار عليهم في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة.