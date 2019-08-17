مونديال اليد.. منتخب مصر يتقدم على البرتغال 20-19 في الشوط الأول

نجح منتخب مصر لكرة اليد في إنهاء الشوط الأول بمواجهة البرتغال بالفوز 20 - 19، في نصف نهائي بطولة العالم لناشئي كرة اليد، وذلك خلال الظهور الأول للمنتخب تحت 19 عامًا بدور نصف النهائي.

وكانت هناك سيطرة من جانب منتخب مصر لكرة اليد، الذي يأمل في عبور عقبة المنتخب البرتغالي.

ووصل المنتخب المصري، إلى نصف نهائي البطولة العالم بعد الفوز على أيسلندا بنتيجة 35-31، فيما صعد منتخب البرتغال للدور ذاته بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 31-26.

وبدأ فراعنة اليد مشوارهم في البطولة أمام السويد، وحقق المنتخب الوطني الفوز 32-29، وفي المواجهة الثانية خسر منتخب مصر أمام فرنسا بنتيجة 24-28.

وفاز المنتخب الوطني على تايبيه الصينية بنتيجة 36-25، ثم الفوز العريض على كندا 47-20، بجانب الفوز على المجر 31-24 في ختام دور المجموعات.

وفي ثمن النهائي، فاز منتخب مصر على سلوفينيا 30-23، وفي ربع النهائي حقق الفراعنة الفوز على أيسلندا بنتيجة 35-31.

وتضم قائمة الفراعنة فى البطولة مجموعة مميزة من اللاعبين، هم: عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، ووليد حسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

الأولمبية تهنئ فراعنة اليد

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لمنتخب الشباب لكرة اليد ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد بالإنجاز، الذي تحقق بوصول منتخب الناشئين للدور قبل النهائي لبطولة العالم المقامة في مقدونيا حاليا.

وقال المهندس هشام حطب، منتخب كرة اليد للناشئين شرف الرياضة المصرية ونجح في أن يرسم البسمة على وجوه المصريين بالوصول للمربع الذهبي لبطولة العالم، ليكرر إنجاز منتخب الشباب لكرة اليد، الذي نجح في الحصول المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم، التي أقيمت في فرنسا.