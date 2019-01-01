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لأول مرة في التاريخ.. منتخب مصر لكرة اليد يصعد لنهائي بطولة العالم للناشئين

06:59 م | السبت 17 أغسطس 2019
كتب: محمد الصايغ
لأول مرة في التاريخ.. منتخب مصر لكرة اليد يصعد لنهائي بطولة العالم للناشئين

منتخب اليد

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حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزًا غاليًا على منتخب البرتغال 41 - 36، في المباراة، التي انتهت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة العالم لناشئي كرة اليد، وذلك خلال الظهور الأول للمنتخب تحت 19 عامًا بدور نصف النهائي.

واستطاع أحفاد الفراعنة في فرض هيمنتهم على المباراة منذ بدايتها، إضافة إلى تألق حارس مرمى المنتخب المصري بقوة.

وحاول منتخب البرتغال، العودة إلى المباراة من خلال إحراز مزيد من الأهداف، إلا أن دفاع الفراعنة كان له بالمرصاد، واستطاع التصدي لجميع الهجمات، ليحقق ما يتمناه بالانتصار والصعود للنهائي لأول مرة في التاريخ.

منتخب مصر يتفوق على البرتغال بالشوط الأول

ونجح منتخب مصر لكرة اليد في إنهاء الشوط الأول بمواجهة البرتغال بالفوز 20 - 19، في نصف نهائي بطولة العالم لناشئي كرة اليد، وذلك خلال الظهور الأول للمنتخب تحت 19 عامًا بدور نصف النهائي.

وكانت هناك سيطرة من جانب منتخب مصر لكرة اليد، الذي يأمل في عبور عقبة المنتخب البرتغالي.

ويعد منتخب البرتغال من أقوى منتخبات البطولة حتى الآن، حيث أنه لم يتعرض لأي خسارة، ويعد مع المنتخب الدنماركي هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يخسرا منذ بداية البطولة.

الأوليمبية تهنئ منتخب اليد

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لمنتخب الشباب لكرة اليد ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد بالإنجاز، الذي تحقق بوصول منتخب الناشئين للدور قبل النهائي لبطولة العالم المقامة في مقدونيا حاليا.

وقال المهندس هشام حطب، منتخب كرة اليد للناشئين شرف الرياضة المصرية ونجح في أن يرسم البسمة على وجوه المصريين بالوصول للمربع الذهبي لبطولة العالم، ليكرر إنجاز منتخب الشباب لكرة اليد، الذي نجح في الحصول المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم، التي أقيمت في فرنسا.

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