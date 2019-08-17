عاجل.. عملوها الرجالة.. منتخب مصر بطلا لكأس العالم لناشئي اليد على حساب ألمانيا

نجح المنتخب الوطني في التتويج ببطولة العالم لناشئي كرة اليد، وذلك عقب انتصاره في نهائي بطولة العالم للناشئين على ألمانيا بنتيجة 32-28، وذلك في البطولة، التي أقيمت فعالياتها في مقدونيا.

وكان المنتخب الوطني الطرف الأفضل طوال معظم أوقات اللقاء، حيث نجح صغار الفراعنة في إنهاء الشوط الأول من المباراة بالتقدم على المانشفت بنتيجة 19-13.

وتأهل ناشئو الفراعنة إلى الدور النهائي، وذلك عقب انتصاره على البرتغال، في نصف النهائي من البطولة بنتيجة 41-36.

على الجانب الآخر، نجح المنتخب الألماني في التأهل إلى نهائي المونديال العالمي، وذلك عقب تجاوزه عقبة الدنمارك في الدور نصف النهائي.

واستهل المنتخب الوطني مشاركته في البطولة بالانتصار على السويد بنتيجة 32-29 في الجولة الأولى من دور المجموعات من البطولة، قبل التعرض للخسارة على يد فرنسا بنتيجة 24-28، ثم الانتصار على الصين تايبيه بنتيجة 36-25، والفوز على كندا بنتيجة 47-20، وأخيرًا الفوز على المجر بنتيجة 31-24 في ختام دور المجموعات، ليتصدر الفريق المجموعة الثانية من البطولة برصيد 8 نقاط.

وفي الدور ثمن النهائي، انتصر المنتخب الوطني على سلوفينيا بنتيجة 30-23، قبل الانتصار على منتخب أيسلندا في الدور ربع النهائي من البطولة بنتيجة 35-31.

وتعد تلك هي المرة الأولى في التاريخ التي يحقق فيها المنتخب الوطني الميدالية الذهبية في فئة الناشئين على الإطلاق.

وضم منتخب الناشئين 4 لاعبين ممن شاركوا مع منتخب مصر للشباب، والذين شاركوا في بطولة العالم للشباب، والتي أقيمت فعالياتها منذ أسابيع في إسبانيا.

قائمة منتخب مصر في مونديال العالم لناشئي اليد

وتضم قائمة لاعبي المنتخب الوطني للناشئين كلًا من:

عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.