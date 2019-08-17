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محمد صلاح يشيد بمنتخب اليد بعد حصد مونديال العالم: مبروك أبطال العالم

08:35 م | الأحد 18 أغسطس 2019
كتب: حسين غريب
محمد صلاح يشيد بمنتخب اليد بعد حصد مونديال العالم: مبروك أبطال العالم

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حرص محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم وقائد ليفربول الإنجليزي على الإشادة بمنتخب الناشئين لكرة اليد، بعد الفوز بلقب أبطال العالم.

وقال محمد صلاح عبر تويتر:"ألف مبروك لمنتخب اليد.. أبطال العالم".

ونجح المنتخب الوطني في التتويج ببطولة العالم لناشئي كرة اليد، وذلك عقب انتصاره في نهائي بطولة العالم للناشئين على ألمانيا بنتيجة 32-28، وذلك في البطولة، التي أقيمت فعالياتها في مقدونيا.

وكان المنتخب الوطني الطرف الأفضل طوال معظم أوقات اللقاء، حيث نجح صغار الفراعنة في إنهاء الشوط الأول من المباراة بالتقدم على المانشفت بنتيجة 19-13.

مشوار منتخب مصر في مونديال اليد

وتأهل ناشئو الفراعنة إلى الدور النهائي، وذلك عقب انتصاره على البرتغال، في نصف النهائي من البطولة بنتيجة 41-36.

على الجانب الآخر، نجح المنتخب الألماني في التأهل إلى نهائي المونديال العالمي، وذلك عقب تجاوزه عقبة الدنمارك في الدور نصف النهائي.

وكان المنتخب الوطني قد انتصر على منتخب سلوفينيا في الدور ثمن النهائي بنتيجة 30-23، قبل الفوز على المنتخب الأيسلندي بنتيجة 35-31 بالدور ربع النهائي من البطولة.

ونجح صغار الفراعنة في الانتصار على المنتخب البرتغالي في الدور نصف النهائي بنتيجة 41-36.

يذكر أن المنتخب الوطني للناشئين هو أول منتخب عربي وأفريقي وغير أوروبي يتوج ببطولة العالم للناشئين على الإطلاق.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر للناشئين يضم 4 لاعبين بين صفوفه شاركوا مؤخرًا مع منتخب الشباب، والذي توج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب التي أقيمت فعالياتها في إسبانيا.

فاز منتخب الدنمارك بالمركز الثالث وبرونزية مونديال الناشئين لكرة اليد، وذلك بعد التفوق على البرتغال اليوم في البطولة، التي توج بها منتخب مصر بلقبها.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الدنمارك بنتيجة 15-11، بينما انتهت المباراة كاملة والشوط الثاني بنتيجة 20-16.

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