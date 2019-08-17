"الشباب والرياضة": مكافأة 112 ألفا لكل لاعب بـ"ناشئي اليد" بعد الفوز بالمونديال

حسم محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، الجدل حول المكافآت التي من المنتظر أن يتقاضاها لاعبو منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، بعد حصدهم بطولة كأس العالم للناشئين.

وكان هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، قد أوضح في تصريحات تليفزيونية أن الاتحاد سيصرف 1500 جنيه لكل لاعب بعد فوز المنتخب بالبطولة، قائلًا: "الاتحاد لا يمتلك أموال طائلة من أجل مكافأة اللاعبين بأكثر من ذلك، هذا هو قدرنا".

وفي نفس الإطار أوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن مكافأة أخرى سيتقاضاها اللاعبون من خزينة وزارة الشباب والرياضة تبلغ قيمتها 112 ألف لكل لاعب في بعثة المنتخب الفائز بكأس العالم للناشئين.

المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة يوضح قيمة المكافآت

وكتب فوزي عبر حسابه على موقع "فيس بوك" منشورًا أوضح فيه: "وزارة الرياضة لم تتأخر في الدعم المقدم لمنتخب الشباب أو منتخب الناشئين لكرة اليد".

وأضاف: "تم صرف قيمة المكافأت للمركز الثالث لمنتخب الشباب بقيمة ٥٩ الف جنية لكل لاعب، وطبقا للائحة سيتم صرف مكافأت المركز الاول بقيمة ١١٢.٥٠٠ الف جنية لكل لاعب".

ونجح المنتخب الوطني في التتويج ببطولة العالم لناشئي كرة اليد لأول مرة في التاريخ، وذلك عقب انتصاره في نهائي بطولة العالم للناشئين على ألمانيا بنتيجة 32-28، وذلك في البطولة، التي أقيمت فعالياتها في مقدونيا.