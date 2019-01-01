عاجل.. منتخب مصر لليد يواصل تألقه ويهزم غينيا في دورة الألعاب الأفريقية

نجح المنتخب الوطني لكرة اليد في الفوز على نظيره الغيني بنتيجة 42 مقابل 22 في افتتاح مباريات اللعبة بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بمجمع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء العاصمة المغربية، حيث يخوض الفريق المصري ثاني مبارياته يوم الجمعة أمام نظيره الزامبي.

وكان الشوط الأول انتهى بفوز الفراعنة بنتيجة 21 مقابل 8، ليحصد الفريق الوطني نقاط اللقاء، في إطار سعيه للاحتفاظ باللقب الذي حققه في دورة الألعاب السابقة بالكرنغو برازافيل.

وكان المنتخب الأول مقرر أن يشارك في هذه المنافسات ولكن تقرر تصعيد منتخب الشباب، الحاصل على برونزية كأس العالم للشباب، في ألمانيا.

ويمثّل منتخب مصر فى كرة اليد كل من: مهاب عبدالخالق، شهاب أحمد، عبدالرحمن على، عمر دحروج، سيف الدرع، عبدالعزيز حسن، عمر حسن، عبدالرحمن حُميد، خالد إبراهيم، أحمد قاسم، محسن محمود، عبدالفتاح ميدان، أحمد مرسى، عمر مصطفى، شادى رمضان، سيف صلاح الدين.

مصر تشارك بـ24 لعبة بدورة الألعاب الإفريقية

وتشارك مصر في منافسات بدورة الألعاب الإفريقية بـ24 لعبة هي:

القوس والسهم وألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x3 والملاكمة والكانوي والسلاح والفروسية والجمباز وكرة اليد والجودو والكاراتية والتجديف والرماية والسباحة وتنس الطاولة والتايكوندو والتنس الأرضي والثلاثي الحديث والكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية ورفع الأثقال والمصارعة والشطرنج والبلياردو.