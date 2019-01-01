عاجل| منتخب مصر يتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم لناشئي الطائرة بعد اكتساح بيلاروسيا

نجح منتخب مصر لناشئي الكرة الطائرة، في التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم لناشئي الكرة الطائرة تحت 19 عاما، بعد اكتساح بيلاروسيا في ربع نهائي البطولة، التي تقام على ملاعب تونس.

وتألق لاعبو منتخب مصر، أمام بيلاروسيا، وحققوا الانتصار بثلاثة أشواط دون رد، وحقق ناشئو مصر الشوط الأول بنتيجة 25-21.

وواصل لاعبو مصر سيطرتهم في الشوط الثاني الذي أنهوه بنتيجة 25-18، ثم أنهوا اللقاء بتحقيق الانتصار في الشوط الثالث بالنتيجة ذاتها 25-18.

وسيلتقي المنتخب المصري ضد نظيره الإيطالي، في نصف نهائي بطولة العالم لناشئي كرة اليد، بعدما فاز ناشئو إيطاليا على نظرائهم منتخب اليابان بثلاثة أشواط نظيفة.

وجاءت نتائج أشواط مباراة إيطاليا واليابان، 25-17، 25-12، 25-14.

وسيلتقي منتخبا مصر وإيطاليا في نصف نهائي بطولة العالم لناشئي الكرة الطائرة غدا في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مشوار مصر في بطولة العالم لناشئي الطائرة

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثالثة، ومعه منتخبات ألمانيا والأرجنتين واليابان والمكسيك، وتمكن الفريق المصري من تحقيق الانتصار على منافسيه الأربعة، وبدأ بالفوز على المنتخب الألماني بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ثم حقق الانتصار على الأرجنتين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وفي المباراة الثالثة تغلّب ناشئو مصر على الفريق الياباني بصعوبة بنتيجة 3-2، واختتم دور المجموعات بفوز سهل على منتخب ناشئي المكسيك بثلاثة أشواط نظيفة.

وتأهل ناشئو منتخب مصر للكرة الطائرة، إلى دور الثمانية بعد الفوز على منتخب نيجيريا بثلاثة أشواط نظيفة ظهر الأمس.

وسيطر ناشئو مصر على مواجهة نيجيريا في دور ربع النهائي التي أقيمت بالأمس، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 25-16 لصالح مصر، وفي الشوط الثاني رغم تقدم لاعبو نيجيريا في بدايته، إلا أن لاعبي منتخب مصر نجحوا في حسمه بنتيجة 25-20، وشهد الشوط الثالث قمة الإثارة بين الفريقين خاصة في النقاط الأخيرة، ولكن فرض ناشئو مصر كلمتهم وفازوا به بنتيجة 29-27، ليتأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي من بطولة العالم.