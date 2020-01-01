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بالفيديو.. شاهد حفل افتتاح بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة

08:46 م | الخميس 05 سبتمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور ومحمد خيري
بالفيديو.. شاهد حفل افتتاح بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة

لفنانة نسمة محجوب تحيي حفل افتتاح بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة

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أحيت الفنانة نسمة محجوب، حفل افتتاح بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 عامًا، والمقام حاليًا على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وشهد حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، وأحمد عبد الدايم رئيس الاتحاد المصري، وعدد من سفراء الدول المشاركة بالبطولة، إضافة إلى اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، واللواء أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وتضمن حفل الافتتاح طابور عرض المنتخبات المشاركة في البطولة، ثم فقرة فنية أحيتها الفنانة نسمة محجوب، على أن تنطلق مباراة مصر وبورتريكو في الجولة الأولى من الدور الأول في التاسعة مساءً.

20 منتخبًا في بطولة العالم لناشئات الطائرة

وتشهد البطولة مشاركة 20 منتخبا وهم، البرازيل وكندا والأرجنتين وبلغاريا والكاميرون وإيطاليا وبيلاروسيا والكونغو والصين وكوريا ورومانيا واليابان ومصر والمكسيك وروسيا وبيرو وبورتريكو وتايلاند وتركيا وأمريكا.

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