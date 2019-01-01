الهزيمة الثانية.. منتخب مصر للطائرة يخسر أمام كندا 3/2 في مونديال اليابان

تلقى منتخب مصر الأول لكرة الطائرة هزيمته الثانية في بطولة كأس العالم المقامة في دول اليابان أمام منتخب كندا بنتيجة ثلاثة أشوطا مقابل شوطين، في رابع مواجهات الفراعنة في المونديال.

وجاءت نتائج الأشواط، 27 /25 , 27 /25، 25 /16 , 25 /22 , 15 /9.

ويأمل منتخب مصر للطائرة في تحقيق الفوز خلال المباريات المقبلة، خاصة أن الفريق خاض حتى الآن أربعة مباريات، تمكن من الفوز في أولى لقائين على كل من منتخب أستراليا، ومنتخب إيران، ومن ثم خسر الفريق في المواجهتين السابقتين أمام كل من كندا والبرازيل، قبل حصول الفريق على راحة من المباريات يوم الخميس الماضي.

منتخب مصر يستكمل مواجهاته في كأس العالم الأحد

المقبل

ومن المقرر أن يستكمل فراعنة الطائرة البطولة من خلال مواجهة روسيا في خامس مواجهاته في كأس العالم، والتي تنطلق يوم السادس من أكتوبر الموافق يوم الأحد المقبل، من مدينة ناجانو.

ويسعى المنتخب المصري لكرة الطائرة إلى تحقيق الفوز خلال المباريات المقبلة له تحت قيادة المدير الفني الهولندى جيدو يرميلون، خاصة أن الفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين على رأسهم أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام اللذان قدما مباريات مميزة في أول وثاني لقاء أمام كل من المنتخب الأسترالي ومنتخب إيران.