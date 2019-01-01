بالصور.. جماهير الزمالك تتوافد على مطار القاهرة لاسقبال "كوماندوز" اليد

بدأت جماهير نادي الزمالك، التوافد على مطار القاهرة الدولي، من أجل استقبال "كوماندوز" اليد، بعد الحصول بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، التي أقيمت في الرأس الأخضر.

ومن المقرر أن يصل فريق اليد بنادي الزمالك، إلى مطار القاهرة، في السادسة صباح اليوم الأربعاء، بصالة رقم 2.

وحقق فريق رجال اليد بالزمالك، البطولة بعد الفوز على سبورتينج، بنتيجة 32-31، في مباراة مارثونية، أنتهت بتتويج الفارس الأبيض باللقب.

وحقق كوماندوز اليد بنادى الزمالك، إنجازاً تاريخياً، كأكثر الأندية حصولاً على البطولة، بـ12 لقباً، متفوقين على فريق المجمع البترولى الجزائرى (مولودية الجزائر) سابقًا، صاحب الـ11 لقباً، وشهد مشوار الفريق الأبيض بالبطولة تحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات، بالفوز على ديسبورتيفو دى برايا بنتيجة 45 - 25، وإيتوال دو كونجو الكونغولى بنتيجة 41 - 26، وفاب الكاميرونى بنتيجة 28 - 23، ثم وداد سمارة المغربى بنتيجة 38 - 32، والفوز على نظيره إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 - 18 في الدور قبل النهائي.

يُذكر أن تتويج الزمالك باللقب، منح أحمد الأحمر قائد الفريق، لقب الأكثر تتويجًا على البطولات القارية بين لاعبي العالم، بـ19 لقبًا.

مجلس الزمالك وشيكابالا يستقبلون أبطال اليد في المطار

في سياق متصل، يجهز مجلس إدارة نادي الزمالك استقبالا حافلا لأبطال كرة اليد، وأكد أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالنادي، أن محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد فريق كرة القدم سيتواجد برفقته في مطار القاهرة من أجل استقبال بعثة اليد، لحظة وصولها من الرأس الأخضر.

وأشاد رئيس نادي الزمالك بروح اللاعبين الكبيرة ورجولتهم خلال البطولة وخاصة في المباراة النهائية أمام سبورتنج، مؤكدا أنه شاهد المباراة برفقة قائد الزمالك وكان الجميع في سعادة كبيرة بعد تحقيق هذا الإنجاز للموسم الثالث على التوالي، حتى تستمر إنجازات فريق اليد.