المصري "كيشو" يحصد ذهبية بطولة العالم للمصارعة

حصد المصارع المصري محمد إبراهيم "كيشو"، الميدالية الذهبية لوزن تحت 67 كيلوجراما، في بطولة العالم للمصارعة، على حساب منافسه البيلاروسي، بعد انتصاره عليه بنتيجة 9 - 0 في المباراة النهائية، ضمن منافسات البطولة التي أقيمت في المجر.

واستطاع كيشو التأهل إلى النهائي بعد تخطيه لاعبين أقوياء من اليابان وأوكرانيا وقيرغستان، في الأدوار السابقة من البطولة، برفقة بعثة المنتخب المصري في البطولة، التي تترأسها نرمين رفيق، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة.

كيشو يواصل الإنجازات بعد التأهل لأولمبياد طوكيو

كان كيشو قد نجح في التأهل إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، بعد وصوله للمركز الخامس في بطولة العالم الماضية، بعد مواجهته للعديد من نجوم اللعبة من بيلاروسيا، وبولندا، وبطل جورجيا الذي حصد برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو.

كيشو أصبح أول مصارع مصري ينجح في التأهل إلى منافسات أوليمبياد طوكيو، فهو من أبرز المصارعين العالميين في الوقت الحالي وحصد ذهبية دورة الألعاب العسكرية وبطولة الألعاب الأفريقية، ويضع اتحاد المصارعة آمال كبيرة عليه، لخطف ميدالية للفراعنة في الأولمبياد.