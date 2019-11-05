في مباراة شهدت خناقة شوارع.. سلة الأهلي يحقق فوزا مثيرا على الزمالك في الكأس

انتهت مباراة كرة السلة بين الأهلي والزمالك بفوز الأحمر 92\ 80 خلال المباراة التي أقيمت بينهما، منذ قليل، في ثمن نهائي كأس مصر، بصالة الأمير عبد الله الفيصل، بمقر النادي الأهلي.

وشهدت المباراة تفوقا واضحا للفريق الأحمر خلال أحداث الفترتين الأولى والثانية، حيث سيطر لاعبوه على معظم الفترات، في الوقت الذي لم يقدم لاعبو الزمالك المستوى المطلوب.

وفي الفترة الثالثة والرابعة، شهدت أحداث مثيرة بين الفريقين، حيث نجح الزمالك في تقليص الفارق في الفقرة الثالثة إلى نقطتين فقط، قبل أن يعود لاعبي الأهلي في توسيع الفارق مرة أخرى، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأحمر.

خناقة شوارع في نهاية المباراة

وشهدت المباراة خناقة شوارع بين لاعبي الفريقين قبل النهاية بدقيقة واحدة واحدة بسبب كوبري من لاعب الأهلي للزمالك، وهو ما استفز لاعبي الفريق الأبيض أعقبه توتر الأحداث وتدخل رجال الأمن لإنهاء الأزمة.