"السلة" يعلن "عقوبات القمة": إيقاف 5 لاعبين ومدرب الزمالك وتغريم الأهلي

قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة، توقيع عقوبات على ناديي الأهلي والزمالك، على خلفية الأحداث التي نشبت بين الفريقين في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وقرر اتحاد السلة إيقاف المدير الفني للزمالك عصام عبدالحميد 4 مباريات مقبلة، فيما قرر توقيع عقوبة مالية على الأهلي قدرها 20 ألف جنيه، لإخلاله بالعدد المتفق عليه من الجماهير، ونقل مباراة واحدة له خارج ملعبه، وإخطار الاتحاد بالملعب قبل موعد المباراة بـ3 أيام.

وقرر الاتحاد تغريم سمير جودة مدرب الزمالك 10 آلاف جنيه، وتغريم وسام عماد لاعب الزمالك 5 آلاف جنيه.

إيقاف وائل بدر مدرب الزمالك مبارتين وتغريمه 15 ألف جنيه

فيما تقرر إيقاف وائل بدر مدرب الزمالك مبارتين وتغريمه 15 ألف جنيه، وتغريم كل من: محمد الجارحي، أيمن شوكت، محمود الزيات، يوسف المعداوي، وحاتم حسام من الأهلي 2500 جنيه، ومن الزمالك تغريم كل من: عمر هشام، أدهم عصام عبدالحميد، أحمد حاتم، كريم الدهشام، محمد مصطفى، سامر عيسى، أحمد جمال، وهيثم عبدالحميد، بنفس العقوبة.

وتقرر إيقاف اللاعب هيثم السحرتي لاعب الزمالك مبارتين وتغريمه 50 ألف جنيه، فيما قرر اتحاد السلة إيقاف إسلام سالم لاعب الزمالك مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيه، وإيقاف إبراهيم الجمال لاعب الأهلي مبارتين وتغريمه 40 ألف جنيه، وإيقاف أحمد إسماعيل لاعب الأهلي مبارتين وتغريمه 30 ألف جنيه، وكذلك إيقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.

وكان تم حجب جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريقين، بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة عقب صافرة النهاية، التي جاءت بعد "كوبري" إيهاب أمين للاعب الزمالك مصطفى مشعل، ما أسفر عن تدخل مدرب الزمالك في تشاجر اللاعبين، خاصة أن مراوغة إيهاب أمين استفزت لاعبي الزمالك.