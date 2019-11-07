"السلة" يعلن "عقوبات القمة": إيقاف 5 لاعبين ومدرب الزمالك وتغريم الأهلي

أحدث الأخبار
الأهلي والزمالك في السلة
قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة، توقيع عقوبات على ناديي الأهلي والزمالك، على خلفية الأحداث التي نشبت بين الفريقين في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.
وقرر اتحاد السلة إيقاف المدير الفني للزمالك عصام عبدالحميد 4 مباريات مقبلة، فيما قرر توقيع عقوبة مالية على الأهلي قدرها 20 ألف جنيه، لإخلاله بالعدد المتفق عليه من الجماهير، ونقل مباراة واحدة له خارج ملعبه، وإخطار الاتحاد بالملعب قبل موعد المباراة بـ3 أيام.
وقرر الاتحاد تغريم سمير جودة مدرب الزمالك 10 آلاف جنيه، وتغريم وسام عماد لاعب الزمالك 5 آلاف جنيه.
فيما تقرر إيقاف وائل بدر مدرب الزمالك مبارتين وتغريمه 15 ألف جنيه، وتغريم كل من: محمد الجارحي، أيمن شوكت، محمود الزيات، يوسف المعداوي، وحاتم حسام من الأهلي 2500 جنيه، ومن الزمالك تغريم كل من: عمر هشام، أدهم عصام عبدالحميد، أحمد حاتم، كريم الدهشام، محمد مصطفى، سامر عيسى، أحمد جمال، وهيثم عبدالحميد، بنفس العقوبة.
وتقرر إيقاف اللاعب هيثم السحرتي لاعب الزمالك مبارتين وتغريمه 50 ألف جنيه، فيما قرر اتحاد السلة إيقاف إسلام سالم لاعب الزمالك مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيه، وإيقاف إبراهيم الجمال لاعب الأهلي مبارتين وتغريمه 40 ألف جنيه، وإيقاف أحمد إسماعيل لاعب الأهلي مبارتين وتغريمه 30 ألف جنيه، وكذلك إيقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.
وكان تم حجب جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريقين، بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة عقب صافرة النهاية، التي جاءت بعد "كوبري" إيهاب أمين للاعب الزمالك مصطفى مشعل، ما أسفر عن تدخل مدرب الزمالك في تشاجر اللاعبين، خاصة أن مراوغة إيهاب أمين استفزت لاعبي الزمالك.
الريان
2
:
2
04:10 PMدوري نجوم قطر
الشحانية
العربي
1
:
2
06:20 PMدوري نجوم قطر
السيلية
الظفراء
0
:
1
04:00 PMدوري الخليج العربي
شباب الأهلي دبي
بني ياس
0
:
0
04:00 PMدوري الخليج العربي
العين
النصر
2
:
0
06:45 PMدوري الخليج العربي
إتحاد كلباء
نادي الجزيرة
0
:
2
06:45 PMدوري الخليج العربي
الشارقة
بايكان
1
:
0
02:00 PMدوري المحترفين الإيراني
سايبا
الترجي
3
:
1
03:00 PMالدوري التونسي
النادي البنزرتي
إف سي أستانا
0
:
5
05:50 PMالدوري الأوروبي
إي زد آلكمار
بازل
2
:
1
07:55 PMالدوري الأوروبي
خيتافي
كلوج
1
:
0
07:55 PMالدوري الأوروبي
رين
أف 91 ديديلانجي
2
:
5
07:55 PMالدوري الأوروبي
إشبيلية
اف سي كوبنهاجن
1
:
1
07:55 PMالدوري الأوروبي
دينامو كييف
كراسنودار
3
:
0
07:55 PMالدوري الأوروبي
طرابزون سبور
لاسك لينز
4
:
1
07:55 PMالدوري الأوروبي
بي إس في آيندهوفن
لاتسيو
1
:
2
07:55 PMالدوري الأوروبي
سيلتك
لوجانو
0
:
0
07:55 PMالدوري الأوروبي
مالمو إف إف
روزنبورج
0
:
2
07:55 PMالدوري الأوروبي
سبورتنج لشبونة
ستاندارد لييج
2
:
1
07:55 PMالدوري الأوروبي
آينتراخت فرانكفورت
أبويل
2
:
1
07:55 PMالدوري الأوروبي
كارباكا اجدام
سبورتينج براجا
2
:
1
10:00 PMالدوري الأوروبي
بشكتاش
إسبانيول
3
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
لودجرتس ريزجارد
نادي فيرينتسفاروشي
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
سسيكا موسكو
فينورد روتردام
1
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
بي أس سي يونج بويز
مانشستر يونايتد
1
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
بارتيزان بلجراد
ألكسندريا
0
:
1
10:00 PMالدوري الأوروبي
سانت إتيان
رينجرز
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
بورتو
فولفسبيرجر
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
بلدية إسطنبول
فولفسبورج
1
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
جينت
وولفرهامبتون واندررز
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
نادي سلوفان براتيسلافا
بوروسيا مونشنجلادباخ
1
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
روما
النصر
1
:
1
04:30 PMدوري VIVA الكويت
كاظمة
القادسية
1
:
1
06:45 PMدوري VIVA الكويت
السالمية
مصر
1
:
0
06:00 PMمباريات دولية ودية
ليبيريا
تعليقات الفيسبوك