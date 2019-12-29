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رسائل دعم من نجوم الأهلي والزمالك لسعد سمير

الأهلي يدعم سعد سمير بعد إصابة وتر أكيليس: ستعود أقوى قريبا

11:09 ص | الأحد 29 ديسمبر 2019
كتب: نانسي علي
الأهلي يدعم سعد سمير بعد إصابة وتر أكيليس: ستعود أقوى قريبا

سعد سمير مدافع الأهلي

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وجهت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي رسالة لمدافع الفريق سعد سمير، بعد تأكد إصابته بقطع في وتر أكيليس، وتأكد غيابه لمدة 8 شهور.

وكتبت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء على تويتر: "ألف سلامة عليك يا سعد .. نعلم أنك ستعود أقوى قريبا".

وانهالت تعليقات جماهير الأهلي على "تغريدة" الأهلي، متمنيين الشفاء العاجل لمدافع الفريق.

اللاعب يطير إلى ألمانيا نهاية الأسبوع

وأكدت الأشعة إصابة سعد سمير، بقطع في وتر أكيليس وذلك خلال مباراة الفريق الأحمر أمس، أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي، حيث اضطر لمغادرة ملعب اللقاء في الدقيقة 12 من الشوط الأول، بعد سقوطه في وسط الملعب دون تدخل من أي لاعب، ليحل زميله رامي ربيعة، بديلًا له.

وأكد الطبيب الألماني على الفور ضروروة سفر اللاعب إلى ألمانيا من أجل خضوعه للجراحة، ومن المقرر أن يطير سعد سمير إلى ألمانيا نهاية الأسبوع الجاري.

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