المرشح السابق لتدريب منتخب مصر يقترب من تدريب الوداد المغربي

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البوسني وحيد خاليلودزيتش
اقترب الوداد المغربي من التعاقد مع البوسني وحيد خاليلودزيتش، الذي كان مرشحا لتولي تدريب المنتخب المصري، قبل الاستقرار على تولي المكيسيكي خافيير أجيري مسئولية الفراعنة.
وكشفت صحيفة "سبورت نوفي" البوسنية، أن هناك اتفاق مبدئي بين "خاليلودزيتش" وإدارة الوداد لتولي مسئولية الفريق في الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية.
ويقود نادي الوداد حاليا عبد الهادي السكتيوي، الذي تولى المسئولية خلفا لفوزي البنزرتي، الذي تخلى عن مقعد تدريب الفريق المغربي، من أجل تولي مسئولية منتخب بلاده تونس.
يُذكر أن المدير الفني البوسني درّب من قبل الرجاء البيضاوي، الغريم التقليدي للوداد، وفاز معهم بدوري الأبطال والدوري المغربي.
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