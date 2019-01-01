اتهامات بالفساد المالي والتحرش الجنسي ضد رئيس كاف وامتلاكه أسطول سيارات في مصر

كشف تقرير أمريكي نشره موقع "insideworldfootball" أن هناك اتهامات بالفساد تطال مسئولين بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وأن اجتماع اللجنة التنفيذية المقام بالقاهرة حاليا، يحال اتخاذ إجراءات لتطهير الاتحاد من بعض المسئولين.

وذكر التقرير أن هناك اتهامات مالية لمسئولي الاتحاد الأفريقي أبرزها إنفاق 474،000 دولار لشراء أربع سيارات لأحمد أحمد رئيس كاف، خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى فاتورة تبلغ 740،000 دولار تقريبًا، متعلقة بفواتير للنقل الجوي ، من شركة تدعى ES Pro Consulting ومقرها أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة. تشير فاتورة توزيع الشحن الجوي إلى شحن المعدات التي تم شراؤها.

وذكر التقرير أن لديه نسخ من الفواتير الخاصة بالنقل الجوى وشراء المعدات التي تدين مسئولين بالكاف.

وأشار التقرير إلى أن أحمد أحمد يملك اسطول سيارات في مصر منهم 3 سيارات ماركة رانج روفر، وأخرى هيونداي وخامسة ماركة بيجو.

ووجه التقرير الأمريكي اتهامات بالتحرش الجنسي لأحمد أحمد رئيس "كاف" ، وأن هناك محاضر في الشرطة بالفعل تم تحريرها في وقائع مختلفة متعلقة بموظفين ومستشارين تابعين للاتحاد الأفريقي.

وأكد التقرير أن السبب الرئيسي في الحرب التي يتعرض لها أحمد أحمد القادم من مدغشقر هو أسلوبه في معالجة قضايا الفساد المحيطة بالاتحاد الأفريقي، واستعانته بحلفاء من المغرب وأسند إليهم مهمة إدارة الهيئات المالية ومراجعة الحسابات.

كانت قناة الرياضية المغربية قد أعلنت تعيين معاذ حجي سكرتيرا عاما جديدا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلفا لعمرو مصطفى فهمي، إلا أن الاتحاد الأفريقي لم يعلن حتى الأن، أي قرارات رسمية بخصوص هذا الشأن.