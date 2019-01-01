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في مباراة مثيرة.. التعاون يقلب الطاولة على الاتحاد ويتوج بكأس السعودية

10:11 م | الخميس 02 مايو 2019
كتب: إسلام حجازي
في مباراة مثيرة.. التعاون يقلب الطاولة على الاتحاد ويتوج بكأس السعودية

فريق التعاون

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حقق فريق التعاون فوزًا مثيرًا على حساب اتحاد جدة، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الملك فهد الدولي، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وافتتح اتحاد جدة التسجيل في المباراة عن طريق اليكساندر بريوفيتش في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تبدلت الأمور، واستطاع التعاون قلب الطاولة وإحراز هدف التعادل في الدقيقة 54 من زمن الشوط الثاني عن طريق طلال العيسى، بينما جاء هدف الفوز في الوقت القاتل بالدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع عن طريق ليندر تاوامبا.

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