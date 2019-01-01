قبل مواجهة الزمالك.. نهضة بركان يفوز على الوداد بثلاثية في الدوري المغربي

نجح فريق نهضة بركان، في الفوز على الوداد بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل، في الجولة 28 من مسابقة الدوري المغربي.

وجاءت المباراة جيدة المستوى، حيث تقدم الوداد في البداية عن طريق وليد الكرتي في الدقيقة الخامسة، ونجح نهضة بركان في إدراك التعادل سريعا عن طريق محمد فرحان في الدقيقة التاسعة.

وفي الشوط الثاني أضاف عمر النمساوي الهدف الثاني في الدقيقة 53، وأدرك أشرف داري هدف التعادل للوداد في الدقيقة 73، وعاد نهضة بركان للتقدم مرة أخرى عن طريق لابا كودجو في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة أرتفع رصيد نهضة بركان إلى 37 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد الوداد عند 54 نقطة في المركز الاول.

الزمالك يواجه نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

ويلتقي الزمالك أمام نهضة بركان يوم الأحد المقبل، في الثانية عشر منتصف الليل، بتوقيت مصر، في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، حيث نجح في الصعود بعد تخطي النجم الساحلي التونسي، في الدور نصف النهائي بعد الفوز في الذهاب بهدف دون رد، والتعادل في العودة سلبيا بدون أهداف.

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