أحدث الأخبار

أخر الأخبار

تحركات لتمديد عقد أزارو وجمعة بالأهلي

لجنة المراسم تُجهز خطة لاستقبال كبار الزوار في أمم أفريقيا

الاحتفالات لمانشستر سيتي وجماهيره بلقب الدوري الإنجليزي.. والأرقام القياسية للفرعون

بالصور| مركز شباب الورواروة يحصد أولي الدورات الرمضانية في الإسماعيلية

بالفيديو| هدف عالمي لصفقة الأهلي المنتظرة

04:05 ص | الثلاثاء 14 مايو 2019
كتب: محمد خيري
بالفيديو| هدف عالمي لصفقة الأهلي المنتظرة

فريق نهضة بركان

أخبار متعلقة

نجح التوجولي التوجولى لابا كودجو، لاعب فريق نهضة بركان المغربي، في إحراز هدف رائع لفريقه خلال مواجهة الوداد أمس ضمن مباريات الدوري المغربي.

ونجح فريق نهضة بركان، في الفوز على الوداد بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل، في الجولة 28 من مسابقة الدوري المغربي.

ويعد اللاعب التوجولي، من أهم اللاعبين التي اقترب النادى الأهلى من التعاقد معها، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات مع اللاعب، على مدار الفترة الماضية، حيث رحب كودجو بالانتقال إلى الفريق الأحمر، وتتبقى فقط بعض الرتوش البسيطة لحسم الأمور، خاصة أن الصفقة ستكون «انتقال حر»، بدون دفع أى مستحقات لفريق نهضة بركان؛ حيث ينتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالى، ويرفض «لابا» تجديد عقده حتى الآن مع فريقه.

الأهلي يقترب من التعاقد مع لابا كودجو

الزمالك يواجه نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

ويلتقي الزمالك أمام نهضة بركان يوم الأحد المقبل، في الثانية عشر منتصف الليل، بتوقيت مصر، في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، حيث نجح في الصعود بعد تخطي النجم الساحلي التونسي، في الدور نصف النهائي بعد الفوز في الذهاب بهدف دون رد، والتعادل في العودة سلبيا بدون أهداف.

أخبار قد تعجبك

مكافآت فى الأهلى بعد تخطى سموحة.. ومفاجآت بتشكيل المواجهات المتبقية

استطلاع رأى

  • وست بروميتش ألبيون

    وست بروميتش ألبيون

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • بيراميدز

    بيراميدز

  • -

    :

    -

    10:00 PM

    الدوري المصري
  • وادي دجلة

    وادي دجلة

الأكثر قراءة

مكافآت في الأهلي بعد تخطي سموحة.. ومفاجآت بتشكيل المواجهات المتبقية

لجنة الحكام ترفض التحقيق مع الحكم.. و"عمر": حسام وإبراهيم رددا عبارات: "أنت عايز الأهلي يكسب"

مصدر بالأهلي يكشف كواليس صورة الدرندلي وتركي آل الشيخ: "تفاجأ وشعر بالحرج"
الزمالك يستقر على برج العرب.. و60 ألف متفرج لمواجهة نهائى الكونفدرالية