بالفيديو| هدف عالمي لصفقة الأهلي المنتظرة

نجح التوجولي التوجولى لابا كودجو، لاعب فريق نهضة بركان المغربي، في إحراز هدف رائع لفريقه خلال مواجهة الوداد أمس ضمن مباريات الدوري المغربي.

ونجح فريق نهضة بركان، في الفوز على الوداد بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل، في الجولة 28 من مسابقة الدوري المغربي.

ويعد اللاعب التوجولي، من أهم اللاعبين التي اقترب النادى الأهلى من التعاقد معها، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات مع اللاعب، على مدار الفترة الماضية، حيث رحب كودجو بالانتقال إلى الفريق الأحمر، وتتبقى فقط بعض الرتوش البسيطة لحسم الأمور، خاصة أن الصفقة ستكون «انتقال حر»، بدون دفع أى مستحقات لفريق نهضة بركان؛ حيث ينتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالى، ويرفض «لابا» تجديد عقده حتى الآن مع فريقه.

الأهلي يقترب من التعاقد مع لابا كودجو

#بطولة_إتصالات_المغربد.28 نهضة بركان 3-2 الوداد الرياضي هدف لابا كودجو في الدقيقة 79. pic.twitter.com/fcXptPZG78 — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) ١٣ مايو ٢٠١٩

الزمالك يواجه نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

ويلتقي الزمالك أمام نهضة بركان يوم الأحد المقبل، في الثانية عشر منتصف الليل، بتوقيت مصر، في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، حيث نجح في الصعود بعد تخطي النجم الساحلي التونسي، في الدور نصف النهائي بعد الفوز في الذهاب بهدف دون رد، والتعادل في العودة سلبيا بدون أهداف.