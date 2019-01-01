نهائي دوري الأبطال.. الترجي يتقدم على الوداد في عقر داره بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الوداد والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بتقدم الفريق التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب مولاي محمد بمدينة الرباط.

وسجل فوسيني كوليبالي هدف الترجي في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واستطاع الوداد إدراك هدف التعادل في الدقيقة 46 من زمن الشوط الأول، إلا أن الحكم جهاد جريشة لجأ لتقنية الفيديو، ليقرر احتساب لمسة يد على مهاجم أصحاب الأرض ويلغى الهدف.

وأعلن فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي تشكيل فريقه لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وجاء تشكيل الوداد على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد رضا التكناوتي.

خط الدفاع: عبد اللطيف نوصير، أشرف داري، الشيخ كومارا، أيوب عملود.

خط الوسط: يحيى جبران، صلاح الدين السعيدي، وليد الكرتي.

خط الهجوم: محمد أوناجم، بابا توندي، اسماعيل الحداد.

كما أعلن معين الشعباني المدير الفني للترجي الرياضي التونسي، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: شمس الدين الزوادي، خليل شمام، سامح الدربالي، أيمن بن محمد.

خط الوسط: كوليبالي، فرانك كوم، غيلان شعلالي.

خط الهجوم: أنيس البدري، يوسف البلايلي، جونيور لوكوزا.

وتهدد البطاقة الصفراء 6 لاعبين في صفوف الوداد بالغياب عن مباراة الإياب، في حال حصولهم على بطاقات صفراء، في مباراة اليوم، هم، محمد أوناجم وصلاح الدين السعيدي ويحيى جبران، أيضًا كلًا من الحارس التكناوتي، وأشرف داري إضافة لزهير المترجي.

بينما يتواجد 7 لاعبين مهددون بالغياب أيضًا في الترجي التونسي حال الحصول على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب غدًا، هم معز بن شريفية، رامي الجريدي، شمس الدين الذوادي، غيلان الشعلالي، فوسيني كوليبالي، أنيس البدري وطه ياسين الخنيسي.