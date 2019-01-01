نهائي دوري أبطال أفريقيا.. "جريشة" يشعل المباراة ويطرد لاعب الوداد

أشعل الحكم المصري، جهاد جريشة، الذي يدير مباراة الوداد المغربي أمام الترجي التونسي المباراة بطرد إبراهيم النقاش لاعب الفريق المغربي، بعد مرور 48 دقيقة من بداية المباراة.

ويحل الترجي ضيفا على الوداد، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وألغى الحكم جهاد جريشة هدف في الدقيقة 46 للوداد المغربي بعد اللجوء لتقينة الفار وسط احتجاجات من جانب جماهير أصحاب الأرض.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الوداد والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بتقدم الفريق التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب مولاي محمد بمدينة الرباط.

وسجل فوسيني كوليبالي هدف الترجي في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واستطاع الوداد إدراك هدف التعادل في الدقيقة 46 من زمن الشوط الأول، إلا أن الحكم جهاد جريشة لجأ لتقنية الفيديو، ليقرر احتساب لمسة يد على مهاجم أصحاب الأرض ويلغى الهدف.

وأعلن فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي تشكيل فريقه لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وجاء تشكيل الوداد على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد رضا التكناوتي.

خط الدفاع: عبد اللطيف نوصير، أشرف داري، الشيخ كومارا، أيوب عملود.

خط الوسط: يحيى جبران، صلاح الدين السعيدي، وليد الكرتي.

خط الهجوم: محمد أوناجم، بابا توندي، اسماعيل الحداد.

كما أعلن معين الشعباني المدير الفني للترجي الرياضي التونسي، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: شمس الدين الزوادي، خليل شمام، سامح الدربالي، أيمن بن محمد.

خط الوسط: كوليبالي، فرانك كوم، غيلان شعلالي.

خط الهجوم: أنيس البدري، يوسف البلايلي، جونيور لوكوزا.