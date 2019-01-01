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بالفيديو| نهائي دوري الأبطال.. الوداد يتعادل أمام الترجي

01:47 ص | السبت 25 مايو 2019
كتب: محمد خيري
بالفيديو| نهائي دوري الأبطال.. الوداد يتعادل أمام الترجي

الوداد المغربي

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نجح فريق الوداد المغربي، في إحراز هدف التعادل بمرمى الترجي التونسي، في الدقيقة 79 من بداية المباراة.

ويحل الترجي ضيفا على الوداد، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وألغى الحكم جهاد جريشة هدف في الدقيقة 46 للوداد المغربي بعد اللجوء لتقينة الفار وسط احتجاجات من جانب جماهير أصحاب الأرض.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الوداد والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بتقدم الفريق التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب مولاي محمد بمدينة الرباط.

وسجل فوسيني كوليبالي هدف الترجي في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واستطاع الوداد إدراك هدف التعادل في الدقيقة 46 من زمن الشوط الأول، إلا أن الحكم جهاد جريشة لجأ لتقنية الفيديو، ليقرر احتساب لمسة يد على مهاجم أصحاب الأرض ويلغى الهدف.

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