الأزمات تحاصر نهائى دورى الأبطال بين الترجى والوداد الليلة

يستضيف استاد رادس، فى الحادية عشرة مساء، مباراة الترجى التونسى، والوداد المغربى فى مباراة العودة من نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة هدف لكل فريق، ليتأجل حسم التتويج لمباراة اليوم. وشهدت الأيام الماضية عدداً من الأزمات قبل المباراة، وأبرزها إيقاف جهاد جريشة عن التحكيم لمدة 6 أشهر بسبب ارتكابه أخطاء مؤثرة، على حد وصف الاتحاد الأفريقى، بعد شكوى من قبل إدارة الوداد، وردت إدارة الترجى، بشكوى واعتراض ضد تعيين الحكم الجامبى باكارى جاساما لإدارة المباراة، بعدما أشارت الإدارة إلى أن أداءه كان منحازاً فى لقاء الوداد مع الأهلى بإياب نهائى نسخة المسابقة عام 2017 الذى انتهى بفوز الفريق المغربى بهدف دون مقابل، وتتويجه باللقب.

ويسعى الفريق التونسى لتحقيق اللقب الثانى على التوالى على أرضه وبين جماهيره، بعد أن حققه فى النسخة الماضية على حساب الأهلى بموقعة الإياب برادس، وأكد أنيس الشعبانى، المدير الفنى للفريق التونسى، أن سيناريو نهائى 2012 لن يتكرر، وأن لاعبيه جاهزون للمباراة.

ويفتقد الترجى خدمات الثنائى شمس الدين الزوادى، وغيلان الشعلالى، بالإضافة لحارس المرمى الأساسى المعز بن شريفية فى اللقاء، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

على الجانب الآخر، يسعى الوداد للثأر من خسارته فى نهائى دورى الأبطال قبل 8 أعوام أمام الترجى، ولكن نتائجه خارج ملعب فى النسخة الحالية من البطولة، تصيب جماهيره بالإحباط، حيث حقق انتصاراً وحيداً فى 6 مباريات، وسجل 3 أهداف فقط، ويعوض ذلك خبرة المدرب فوزى البنزرتى.

رئيس الوداد للوطن سبورت: خائف من التحكيم أمام الترجي ولم نستفد من إيقاف "جريشة"

سعيد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي قال في تصريحات خاصة لـ" الوطن": " نؤمن بحظوظنا في الفوز باللقب رغم صعوبة نتيجة الذهاب أثق في الإطار الفني واللاعبين قدمنا بطولة رائعة وتخطينا مراحل صعبة يبقى فقط التوفيق والعدل التحكيمي ".

وأضاف الناصري: " بالطبع متخوف من الأداء التحكيمي غدًا بعد ما حدث معنا بملعبنا ووسط جماهيرنا وحزنت للمستوى الذي قدمه جهاد جريشة خلال مباراة الذهاب لقد أضاع علينا تحقيق نتيجة أفضل التحكيم الأفريقي للأسف يعاني من مشاكل عديدة وندفع ثمنها غاليًا".

وتابع رئيس الوداد: " نملك جهاز فني لديه الخبرة اللازمة في مثل هذة المواقف والبنزرتي لن يتأثر بجمهور الترجي وثقتنا به كبيرة للغاية".

وعن إيقاف جهاد جريشة قال الناصري: " كنت أتمنى ظهور الحكم العربي بصورة أفضل وأنا لم أستفد من قرار الكاف بإيقافه أين حق الوداد الذي أهدر وأثر بنتيجة المباراة أنا لا أشكك في ذمة جريشة لكن ما حدث كان غريب للغاية خاصة في وجود تقنية "VAR"ولعل القرار يكون عبرة لباقي الحكام ولجميع من يتسببوا في قرارات خاطئة تضيع مجهود وتعب الفرق خاصة في المباريات المصيرية".