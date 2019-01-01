الشوط الأول.. الترجي يقترب من التتويج بالأميرة الأفريقية بهدف في الوداد

انتهى الشوط الأول من مباراة الترجي التونسي والوداد الرياضي المغربي بتقدم الترجي بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما على الملعب الأولمبي برادس، في إياب نهائي دوري أبطال أوروبا.

بدأ الترجي المباراة بهجوم كبير من قبل لاعبيه من أجل إحراز هدف التقدم في المباراة، مستغلا عاملي الأرض والجمهور.

وشهدت الدقيقة 8 تصويبة قوية من فرانك كوم لاعب الترجي من خارج منطقة جزاء الوداد مرت بعيدة عن القائم الأيمن لمرمى الوداد.

الدقيقة الـ 11 أشهر حكم المباراة بكاري جاساما لفوسيني كوليبالي لاعب الترجي التونسي بعد التدخل العنيف على بديع أووك.

الدقيقة الـ 21 سدد سعد بقير كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن مرت أعلى عارضة فريق الوداد.

واصل الترجي سيطرته على مجريات المباراة بشكل كامل وسط اختفاء من لاعبي الوداد المغربي.

وشهدت الدقيقة 33 أولى هجمات الوداد بعد تمريرات قصيرة اخترقوا بها منطقة جزاء الترجي لتصل إلى بديع أووك في مواجهة المرمى تماما ليراوغ أخر مدافعي الترجي بشكل جيد ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس رامي الجريدي براعة وأنقذ مرماه.

عاود الوداد المغربي الضغط، بعد هجوم من الجهة اليمنى وتم إرسال عرضية إلى داخل منطقة الجزاء على رأس أيمن الحسوني، لعبها ولكن تصدى لها رامي الجريدي على مرتين وأمسك بالكرة.

صاروخية البلايلي تضع الترجي في المقدمة

يوسف البلايلي يحرز أولى أهداف الترجي في الدقيقة 42 بعد تصويبة قوية سكنت الشباك بعدما اصدمت في مدافع الوداد وخدعت حارس المرمى، بعدها أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء للبلايلي للمبالغة في الاحتفال بالهدف.

حكم المباراة بكاري جاساما يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل من الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم الترجي التونسي على الوداد المغربي بهدف نظيف أحرزه يوسف البلايلي في الدقيقة 42 من عمر المباراة.