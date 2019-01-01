فضيحة.. الفار معطل في نهائي أفريقيا بعلم بكاري جاساما

قال عصام الشوالي المعلق التونسي أثناء التعليق على مباراة الترجي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا إن تقنية الفيديو الفار معطلة منذ انطلاق اللقاء.

وأوضح الشوالي أثناء التعليق على اللقاء أن جاساما استقر على بدء اللقاء رغم تعطل تقنية الفار، وهو ما وضع الحكم في ورطة بعد طلب لاعبي الوداد اللجوء للفار في أحد الكرات التي احتسبت هدفا وألغيت بداعي التسلل.

وأكد حديث الشوالي معلق قنوات بي ان باللغة الفرنسية أيضا، مشددا على أن تقنية الفار معطلة منذ انطلاق اللقاء.

رفض بكاري جاساما حكم مباراة الترجي والوداد المغربي احتساب هدفًا للوداد المغربي، بعدما أحرزه وليد الكارتي، خلال الشوط الثاني، في المباراة المقامة بينهما على الملعب الأولمبي برادس.

وعلى الرغم من عدم وجود أي مخالفات بشأن الهدف الذي أحرزه الوداد إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف، ورفض بكاري عدم النظر لتقنية الفيديو، على الرغم من اعتراض اللاعبي على أرض الملعب.

جاساما رفض اللجوء للفار

وتوقفت المباراة للعديد من الدقائق، وصمم حكم المباراة على موقفه، بعدم اللجوء لتقنية الفيديو.

وخلال المباراة قال المعلق المغربي جواد بدة، نريد حقوقنا في المباراة ولا نريد مساعدة الحكام، فقد سرقنا في مباراة الذهاب ولا نريد أن نسرق في مباراة الإياب.

انتهى الشوط الأول من مباراة الترجي التونسي والودادالرياضي المغربي بتقدم الترجي بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما على الملعب الأولمبي برادس، في إياب نهائي دوري أبطال أوروبا.

بدأ الترجي المباراة بهجوم كبير من قبل لاعبيه من أجل إحراز هدف التقدم في المباراة، مستغلا عاملي الأرض والجمهور.

وشهدت الدقيقة 8 تصويبة قوية من فرانك كوم لاعب الترجي من خارج منطقة جزاء الوداد مرت بعيدة عن القائم الأيمن لمرمى الوداد.

الدقيقة الـ 11 أشهر حكم المباراة بكاري جاساما لفوسيني كوليبالي لاعب الترجي التونسي بعد التدخل العنيف على بديع أووك.

الدقيقة الـ 21 سدد سعد بقير كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن مرت أعلى عارضة فريق الوداد.

واصل الترجي سيطرته على مجريات المباراة بشكل كامل وسط اختفاء من لاعبي الوداد المغربي.

وشهدت الدقيقة 33 أولى هجمات الوداد بعد تمريرات قصيرة اخترقوا بها منطقة جزاء الترجي لتصل إلى بديع أووك في مواجهة المرمى تماما ليراوغ أخر مدافعي الترجي بشكل جيد ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس رامي الجريدي براعة وأنقذ مرماه.

عاود الوداد المغربي الضغط، بعد هجوم من الجهة اليمنى وتم إرسال عرضية إلى داخل منطقة الجزاء على رأس أيمن الحسوني، لعبها ولكن تصدى لها رامي الجريدي على مرتين وأمسك بالكرة.

صاروخية البلايلي تضع الترجي في المقدمةيوسف البلايلي يحرز أولى أهداف الترجي في الدقيقة 42 بعد تصويبة قوية سكنت الشباك بعدما اصدمت في مدافع الوداد وخدعت حارس المرمى، بعدها أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء للبلايلي للمبالغة في الاحتفال بالهدف.

حكم المباراة بكاري جاساما يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل من الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم الترجي التونسي على الوداد المغربي بهدف نظيف أحرزه يوسف البلايلي في الدقيقة 42 من عمر المباراة.