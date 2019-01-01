عاجل| مفاجأة.. الترجي بطلا لدوري الأبطال بعد انسحاب الوداد في فضيحة أفريقية

أعلن الحكم بكاري جاساما نهاية المباراة بتتويج الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب فريق الوداد المغربي من المباراة.

وذكر مراسل قناة بي إن سبورت أن تقنية الفار تم تشغيلها، إلا أن الوداد رفض استكمال اللقاء مطالبا بإعادة المباراة.

وشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا فضيحة تحكيميا في نهائي دوري الأبطال، حينما أحرز وليد الكرتي مهاجم فريق الوداد هدفا صحيحا في شباك الترجي بنهائي البطولة التي تقام على ملعب رادس.

وألغى حكم اللقاء بكاري جاساما هدف الوداد بداعي التسلل إلا أن الإعادة التليفزيونية أثبتت صحة الهدف، ليحتج الجهاز الفني والإداري للفريق المغربي على الجامبي مطالبين بالعودة لتقنية الفيديو.

وتوقفت المباراة لأكثر من ساعة ونصف، في ظل تعطل تقنية الفيديو حسب ما ذكرت العديد من التقارير المغربية وشبكة بي إن سبورت.