عاجل| شاهد بالصور.. تعمد تحطيم شاشة الفار في نهائي أفريقيا بين الترجي والوداد

نشرت صحيفة المنتخب المغربية صورة لتقنية الفيديو والذي تم تكسيره خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد والذي توج خلاله الفريق التونسي بلقب البطولة بعد انسحاب الفريق المغربي بسبب مطالبته بهدف صحيح، إلا أن الجميع تفاجئ بتعطل الفار.

وذكرت الصحيفة المغربية أن الشاشة تم تحطيمها بفعل فاعل بعد إحراز الوداد هدف صحيح في شوط المباراة الثاني.

وأعلن الحكم بكاري جاساما نهاية المباراة بتتويج الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب فريق الوداد المغربي من المباراة.

وانسحب فريق الوداد الرياضي المغربي من نهائي دوري أبطال أفريقيا إثر مطالبته للحكم بكاري جاساما بالعودة لتقنية الفار عقب هدفه في شباك الفريق التونسي.

وظل حكم اللقاء بكاري جاساما في ملعب رادس لأكثر من ساعة ونصف منتظرعودة فريق الوداد لملعب اللقاء بعد اعتراضهم على تعطل تقنية الفار، إلا أن الفريق المغربي أصر على موقفه ورفض العودة في ظل مطالبته باحتساب هدف وليد الكرتي.

وشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا فضيحة تحكيميا في نهائي دوري الأبطال، حينما أحرز وليد الكرتي مهاجم فريق الوداد هدفا صحيحا في شباك الترجي بنهائي البطولة التي تقام على ملعب رادس.

وألغى حكم اللقاء بكاري جاساما هدف الوداد بداعي التسلل إلا أن الإعادة التليفزيونية أثبتت صحة الهدف، ليحتج الجهاز الفني والإداري للفريق المغربي على الجامبي مطالبين بالعودة لتقنية الفيديو.

وتوقفت المباراة لأكثر من ساعة ونصف، في ظل تعطل تقنية الفيديو حسب ما ذكرت العديد من التقارير المغربية وشبكة بي إن سبورت.