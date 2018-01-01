رئيس الاتحاد المغربي: سنحارب أخطبوط الفساد في دواليب الكرة الإفريقية

يبدو أن الإتحاد المغربي لكرة القدم، لم يقف عند النهاية بتتويج فريق الترجي التونسي، بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد، بعد إلغاء المباراة، من جانب الحكم الإثيوبي، باملاك تيسيما، على هامش الأحداث التي نشبت خلال اللقاء بسبب تقنية الفار.

وتوعد الاتحاد الأفريقي بالملاحقة في المحكمة الرياضية والاتحاد الدولي، خاصة في ظل النفوذ القوية داخل الكاف والاتحاد الدولي، الذي يتمتع به فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي.

وقال فوزي لقجع: "هناك أخطبوط فساد في دواليب الكرة الإفريقية، أنا أعرفهم وهو يعرفونني، هم من تحكموا لسنوات في لجنة التحكيم بالكاف، لذلك نحن سنقوم بمحاربة فساد تحكم ويتحكم فينا وهم من ساهموا في إفساد اللعب".

أحمد أحمد لا يصلح لرئاسة الاتحاد الأفريقي

يرى طارق ذياب، أسطورة كرة القدم التونسية السابق، والمحلل الكروي بشبكة قنوات "بي إن سبورتس" أن الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لا يصلح لإدارة الكاف من الأساس.

وقال طارق ذياب في تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورتس": "في الواقع أرى أن أحمد أحمد الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لا يصلح بأي حال من الأحوال لإدارة الكاف".

وتابع "أحمد أحمد ليس شخص كفؤ من الأساس، وتسبب في بسوء إدارته للاتحاد الأفريقي بالعديد من المشاكل الكبيرة التي تشهدها الساحة الأفريقية حاليًا والدخلية على الكرة الأفريقية، وأرى أنه أضعف من تولى هذا المنصب حتى الآن".

وأردف: "الاتحاد الأفريقي هو السبب الحقيقي وراء المهزلة التي حدثت في نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد".

وواصل "الاتحاد الأفريقي فوضوي، وغير منظم، ولا يعقل أن تلعب مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون تقنية الفيديو".

واختتم تصريحاته مؤكدًا: "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هو أضعف اتحاد بين الاتحادات القارية خلال الفترة الحالية".

رئيس كاف: هدف الوداد صحيحًا.. ولم أتردد لحظة في إيقاف جريشة

واصل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مفاجأته عن مباراة الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت على أرضية ملعب رادس بتونس.

وقال أحمد أحمد في تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية اليوم: لعلكم على علم بما تقوم به الصحافة الانجليزية ومؤخرا الصحافة الغانية التي تحرت في ملفات بتحقيقات قوية اطاحت برؤوس وغيرت من أحداث كبيرة، تحروا داخل المغرب وابحثوا في خيوط ما ترونه مؤامرة ضد كرتكم ثم قدموا لي البرهان ودليل الفساد واتركوا لي الباقي.

وتابع : حين ايقنت ان جريشة اخطأ لم اتردد للحظة في إيقافه وبأقصى سرعة ممكنة، البعض لا تعجبه توقيفات الحكام يطالبون بما هو أكبر نحن نشتغل بقوانين.

وأستكمل: هدف الوداد كان صحيحا ولا غبار عليه، ومن لا يراه هدفا فليغير من هواياته ولا يتابع كرة القدم"، ومن مقعدي التي كنت أجلس عليه لا حاجة لي للفار في هذا الهدف، بدا لي هدفا مشروعا ولا غبار عليه.. لم استوعب حتى الآن ما حدث وكيف تم رفض الهدف، مثل هذه الأشياء تثير بداخلي الشكوك، ولم أعد أعرف حقيقة ما الذي يحدث".

وكان أحمد أحمد فجر مفاجأة حيث قال الملغاشي في تصريحات لموقع هسبورت المغربي، إن الوداد المغربي ظُلِم كثيرا خلال المباراة، مؤكدًا خلال حديثه أن ماحدث خلال المباراة عرضه للفزع.

وتابع : "لقد أبرمنا اتفاقية مع شركة الـ VAR.. وفي آخر لحظة أخبرونا بعدم القدرة على اعتماده لأسباب تقنية"، "نعم، الوداد ظُلِم كثيرا".

وكانت الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو فجرت مفاجأة كبرى في بيان رسمي لها عقب فضيحة رادس والتي أدت إلى فوز الترجي باللقب الغالي.

وقالت الشركة من خلال بيان رسمي لها، بأن المعدات الخاصة بتقنية الفيديو كان من المفترض أن تصل إلى تونس في 30 من شهر مايو وذلك وفقاً لاتفاق مع المسؤول عن نقلها من مقرّها في العاصمة السعودية الرياض إلى تونس، أي قبل يوم واحد من المباراة النهائية.