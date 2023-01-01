كاف يعقد اجتماعا طارئا لحسم مصير إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا

يعقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اجتماعاً طارئاً اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل مناقشة إمكانية إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الوداد المغربي والترجي التونسي، الذى شهد توقف المباراة الماضية نحو ساعة، بعد إلغاء هدف للفريق المغربى فى الشوط الثانى، عادل به النتيجة بعد تقدم الترجى فى الشوط الأول، قبل أن يطلق بكارى جاساما حكم اللقاء صافرته ويعلن تتويج الفريق التونسى للمرة الرابعة.

بلد محايدة تستضيف المباراة النهائية حال إعادتها

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية عن مصدر موثوق حسب ما ذكرت، أن الاتجاه السائد داخل الاتحاد الأفريقى، هو إعادة المباراة بين الفريقين فى بلد محايد، وذلك بعد الأزمة التى اندلعت على خلفية قرار «كاف» باعتبار الوداد منسحباً من المباراة وإعلان الترجى بطلاً لدورى أبطال أفريقيا، على أن تقام المواجهة تلك المرة بدون جماهير، تفادياً لحدوث أى أعمال شغب من شأنها أن تزيد من حدة الأزمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أكثر من بلد فتحت أبوابها لاستقبال نهائى دورى أبطال أفريقيا المعاد، ومنها دولتا قطر والإمارات إلى جانب فكرة اللعب فى فرنسا أو الجزائر، وهو الأمر الذى سيتم حسمه بعد اجتماع لجنة الطوارئ التابعة لكاف، من أجل الوقوف على إمكانية إعادة موقعة النهائى وتبعات القرار، قبل الإعلان عن الاتفاق النهائى بهذا الشأن.

من جانبها كشفت الصحيفة أن الاتحاد المغربى لكرة القدم تلقى تطمينات قوية من «الكاف» للنظر فى ملف الوداد، فى حال عرضه على لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد، التى ستجتمع، اليوم، بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد الأزمة الكبيرة التى حدثت بسبب توقف تقنية «var» أثناء اللقاء، ما تسبب بدوره فى عدم احتساب هدف الوداد الصحيح، لتعرقل عملية التحقق من الهدف.

ونقلت الصحيفة الإسبانية على لسان المصدر، قوله إن جميع المؤشرات تصب فى مصلحة الوداد المغربى، مستنداً على قوة النقاط والمستندات التى سيقدمها فى ملفه بالاجتماع، مؤكداً أن الاتجاه السائد داخل أروقة الاتحاد الأفريقى هو إعادة المباراة فى بلد محايد.

وخرج أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى، فى تصريحات أعقبت تلك الواقعة، ليؤكد خلالها أن الوداد تعرض لظلم كبير خلال المباراة، أصابه بحالة من الفزع، وتابع: «لقد أبرمنا اتفاقية مع شركة الـVAR.. وفى آخر لحظة أخبرونا بعدم القدرة على اعتماده لأسباب تقنية.. نعم، الوداد ظُلِم كثيراً».