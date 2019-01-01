جماهير الوداد والترجي تحاصر مقر اجتماع كاف في باريس

حاصرت أعداد من جماهير ناديي الترجي التونسي والوداد المغربي،الفندق الذي يستضيف اجتماع لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في باريس، والمقرر أن يصدر عنه قرار نهائي بشأن لقاء الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا، إما بالإعادة أو الاستقرار على تتويج الترجي بلقب البطولة، حسب ما ذكرت عدد من التقارير الصحفية.

وكان عدد من جماهير الفريقين قد عبروا عن غضبهم حيال الأحداث التي شهدها لقاء الفريقين، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي توقف نحو ساعة، بسبب إلغاء هدف للفريق المغربي، قبل أن يقرر باكاري جاساما إطلاق صافرة النهاية، وإعلان الترجي بطلاً لدوري الأبطال.

الجماهير تحتج في فرنسا بسبب نهائي الأبطال

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية عن مصدر موثوق حسب ما ذكرت، أن الاتجاه السائد داخل الاتحاد الأفريقى، هو إعادة المباراة بين الفريقين فى بلد محايد، وذلك بعد الأزمة التى اندلعت على خلفية قرار "كاف" باعتبار الوداد منسحباً من المباراة وإعلان الترجى بطلاً لدورى أبطال أفريقيا، على أن تقام المواجهة تلك المرة بدون جماهير، تفادياً لحدوث أى أعمال شغب من شأنها أن تزيد من حدة الأزمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أكثر من بلد فتحت أبوابها لاستقبال نهائي دوري أبطال أفريقيا المعاد، ومنها دولتا قطر والإمارات إلى جانب فكرة اللعب فى فرنسا أو الجزائر، وهو الأمر الذى سيتم حسمه بعد اجتماع لجنة الطوارئ التابعة لكاف، من أجل الوقوف على إمكانية إعادة موقعة النهائي وتبعات القرار، قبل الإعلان عن الاتفاق النهائى بهذا الشأن.

من ناحيتها، كشفت الصحيفة، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم تلقى تطمينات قوية من "الكاف" للنظر في ملف الوداد، حال عرضه على لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد، التي ستجتمع، اليوم، بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد الأزمة الكبيرة التي حدثت بسبب توقف تقنية "var" أثناء اللقاء، ما تسبب بدوره في عدم احتساب هدف الوداد الصحيح، لتعرقل عملية التحقق من الهدف.