عاجل| كاف يقرر إعادة مباراة الترجي والوداد في نهائي أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، برئاسة أحمد أحمد، إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، بعد ختام فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي تقام في مصر، على ملعب محايد بدون جمهور، ليكون النهائي من مباراة واحدة ما يُعني إلغاء نتيجة مباراة الذهاب.

وشهدت مباراة الإياب بين الترجي والوداد، عدم احتساب حكم المباراة الجامبي بكاري جاساما هدفًا صحيحا لصالح الوداد المغربي عن طريق وليد الكارتي، ليعترض لاعبو الفريق، مطالبين لجوء حكم المباراة لتقنية الفار، وهو ما لم ينفذه الحكم، معللا تعطل التقنية في المباراة.

وطالب لاعبو الوداد المساواة، خاصة وأن مباراة الذهاب تم اللجوء للفار في العديد من الكرات، وعند طلبها في مباراة الإياب داخل استاد رادس لم يتم تطبيق التقنية.

ولم يكمل لاعبو الوداد المباراة اعتراضًا على قرار حكم المباراة بعدم اللجوء لتقنية الفيديو، ليطلق حكم المباراة صافرته، معلنًا فوز الترجي باللقب، وتم تسليم الميداليات.

ولم يقف مسئولو الوداد مكبلين الأيدي، وصعدوا الأمر، وأعلن الاتحاد الأفريقي بوجود لجنة طوارئ من أجل البت في الأمر وإصدار قرارًا نهائيًا بشأن المباراة التي أثير حولها جدلًا واسعًا.

وسنوافيكم بكافة التفاصيل بعد قليل....