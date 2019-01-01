بالفيديو.. تظاهرات جماهير الترجي التونسي أمام مقر إجتماعات الكاف في باريس

اعترض مشجعو وأنصار فريق الترجي التونسي أمام اجتماع المكتب التنفيذي بفرنسا بعد قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الترجي عقب أمم أفريقيا المقبلة في ملعب محايد.

جمهور الترجي يعترض على قرار إعادة نهائي أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، برئاسة أحمد أحمد، إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، على ملعب محايد.

وشهدت مباراة الإياب بين الترجي والوداد، عدم احتساب حكم المباراة الجامبي بكاري جاساما هدفًا صحيحا لصالح الوداد المغربي عن طريق وليد الكارتي، ليعترض لاعبو الفريق، مطالبين لجوء حكم المباراة لتقنية الفار، وهو ما لم ينفذه الحكم، معللا تعطل التقنية في المباراة.

وطالب لاعبو الوداد المساواة، خاصة وأن مباراة الذهاب تم اللجوء للفار في العديد من الكرات، وعند طلبها في مباراة الإياب داخل استاد رادس لم يتم تطبيق التقنية.

ولم يكمل لاعبو الوداد المباراة اعتراضًا على قرار حكم المباراة بعدم اللجوء لتقنية الفيديو، ليطلق حكم المباراة صافرته، معلنًا فوز الترجي باللقب، وتم تسليم الميداليات.

ولم يقف مسئولو الوداد مكبلين الأيدي، وصعدوا الأمر، وأعلن الاتحاد الأفريقي بوجود لجنة طوارئ من أجل البت في الأمر وإصدار قرارًا نهائيًا بشأن المباراة التي أثير حولها جدلًا واسعًا.

وجاءت قرارات المكتب التنفيذي التابع للكاف على النحو التالي:

1- لم تتوافر بعض شروط اللعبة الأساسية والمتعلقة بمعايير الأمن والسلامة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي، والتي أقيمت في 31 مايو على ملعب رادس في تونس.

2- إعادة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، بعد ختام فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2019، إذ تشير بعض التقارير الصحفية إلى إقامة تلك المباراة على أرض محايدة وتحديدًا بجنوب أفريقيا.

3- يتم العمل بجميع لوائح الاتحاد الإفريقي والمتعلقة بهذه المسابقة للمباراة الثانية المذكورة، على أن يتم تحديد موعد ومكان تلك المباراة في اجتماع جديد للجنة التنفيذية الخاصة بالاتحاد الافريقي.

4- سيتم تقديم جميع الجوانب الأخرى للتأديب والتنظيم والتحكيم إلى اللجان المختصة للمعالجة واتخاذ القرارات.

5- على فريق الترجي التونسي إعادة الميداليات التي تسلموها وكأس البطولة من جديد للكاف.

6- سيتم إصدار قرارات جديدة فيما يخص جميع الجوانب الأخرى للتأديب، والتنظيم، والخاصة بالتحكيم أيضًا إلى اللجان المختصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمعالجة واتخاذ القرارات.