الترجي التونسي يواصل الهجوم على أحمد أحمد: ُدمية في يد الوداد

أصدر نادي الترجي التونسي، مساء اليوم، الأربعاء، بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي فتح من خلاله النار على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم، وذلك على خلفية القرارات الحاسمة التي أصدرها المكتب التنفيذي التابع للكاف، بالعاصمة الفرنسية، باريس.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، برئاسة أحمد أحمد عدة قرارات حاسمة، مساء اليوم، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالعاصمة الفرنسية، باريس.

وجاءت قرارات المكتب التنفيذي التابع للكاف على النحو التالي:

1- لم تتوافر بعض شروط اللعبة الأساسية والمتعلقة بمعايير الأمن والسلامة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي، والتي أقيمت في 31 مايو على ملعب رادس في تونس.

2- إعادة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، بعد ختام فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2019، إذ تشير بعض التقارير الصحفية إلى إقامة تلك المباراة على أرض محايدة وتحديدًا بجنوب أفريقيا.

3- يتم العمل بجميع لوائح الاتحاد الإفريقي والمتعلقة بهذه المسابقة للمباراة الثانية المذكورة، على أن يتم تحديد موعد ومكان تلك المباراة في اجتماع جديد للجنة التنفيذية الخاصة بالاتحاد الافريقي.

4- سيتم تقديم جميع الجوانب الأخرى للتأديب والتنظيم والتحكيم إلى اللجان المختصة للمعالجة واتخاذ القرارات.

5- على فريق الترجي التونسي إعادة الميداليات التي تسلموها وكأس البطولة من جديد للكاف.

6- سيتم إصدار قرارات جديدة فيما يخص جميع الجوانب الأخرى للتأديب، والتنظيم، والخاصة بالتحكيم أيضًا إلى اللجان المختصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمعالجة واتخاذ القرارات.

بيان ناري من الترجي تجاه رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

وجاء بيان الترجي الرسمي على النحو التالي: "ان قرار المكتب التنفيذي الصادر اليوم خلال اجتماع اليوم بالعاصمة الفرنسية، باريس بسبب انعدام الأمن والسلامة خلال المواجهة التي جمعت فريقي الترجي والوداد على ملعب رادس في تونس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، هو قرار فاضح".

وتابع البيان "نادي الترجي لم يرتكب أي ُجرم أو مخالفة في هذا النهائي خاصة فيما يتعلق بتقنية الفيديو والتي هي من الأساس تقع تحت مسئولية الاتحاد الأفريقي في المقام الأول وحكم اللقاء، لكن للاسف لقد تلاعب لقجع وأتباعه بكل الحقائق، ومن ثم ابتعهم في ذلك الدمية أحمد أحمد، ومن الواضح أنه ليس هناك أي أمل للترجي بخصوص ما حدث".