السلطات الفرنسية تلاحق فساد أفريقيا.. القبض على مساعد أحمد أحمد

ألقت السلطات الفرنسية القبض على مساعد والرجل الثاني في الاتحاد الأفريقي لأحمد لأحمد رئيس الاتحاد جروند لويك، حيث أكدت مصادر لصحيفة هسبورت المغربية أن جروند اليد اليمنى لأحمد لأحمد، حيث يعتبر شريك مع رجل الكاف الأول في الصفقات المشبوهة، وتم القبض عليه من أجل الحصول على أقواله في قضية الشركة العالمية بوما، بعدما أخلى أحمد أحمد ببنود التعاقد مع االشركة، لتحصل شركة فرنسية على عقد أكير من بوما لتصبح بدلًا من الشركة المذكورة.

وأكد مصدر لصحيفة هسبورت المغربية، أن خبر اقتياد أحمد أحمد، في حدود الثامنة والنصف من صباح اليوم بتوقيت فرنسا، من أحد فنادق باريس، لمركز مكافحة الفساد المالي، قبل انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأضاف المصدر أن القبض على أحمد أحمد جاء بعد شكوى لشركة الملابس عالمية (بوما) نظراً لفسخ الكاف العقد معها، ومنح العقد لشركة تكنيكال ستيل الفرنسية والتي تربطه صداقة بمالك هذه الشركة، حسب بعض التقارير، مع وجود فارق مالي كبير بين العقدين، ودون احترام لقوانين الصفقات.

بعد القبض على رئيس "كاف".. أحمد أحمد يواجه 3 تهم في باريس

وألقت قوات الشرطة في فرنسا القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في باريس صباح اليوم، في الفندق الذي يقيم فيه.

وأكدت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية، أنه تم القبض على أحمد أحمد صباح اليوم في الثامنة والنصف صباح اليوم، للتحقيق معه والإستماع إليه من قبل الأجهزة الأمنية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.

رئيس كاف في قبضة الشرطة الفرنسية ويواجه 3 تهم

ويواجه رئيس "كاف" 3 تهم من جانب لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي"فيفا"، يستعرضها "الوطن سبورت" كالتالي:

التهمة الأولى ضد أحمد أحمد هي التحقيق معه في انتهاكات أخلاقية مزعومة بأن أحمد أحمد، أمر أمينه العام بدفع 20 ألف دولار، من الرشاوي في حسابات رؤساء اتحادات بكرة القدم في أفريقيا، تضمنت دولتي كاب فيردي وتنزانيا.

التهمة الثانية الموجهة لرئيس "كاف" هي تكبيد خزينة "كاف" مبلغ 830 ألف دولار كتكاليف إضافية عن طريق طلب معدات عبر شركة فرنسية، بجانب اتهامه بالتحرش بـ4 موظفات بـ"كاف" لم يتم ذكر اسمهن، وانتهاك القوانين لزيادة التمثيل المغربي داخل كاف.

وهناك تهمة ثالثة موجهة لأحمد أحمد هي شرائه سيارتين جديدتين على حساب "كاف" مقابل 400 ألف دولار، واحدة منهما متواجدة في مصر أما الأخرى فمتواجدة في مسقط رأسه مدغشقر.

وكان "كاف" أقال عمرو فهمي بسبب توجيه اتهامات بالفساد ضد أحمد أحمد بالحصول على رشاوي وإساءة استخدام مئات الآلاف من الدولارات، وفقا لوثائق رسمية، وكان من ضمن ما جاء بأحد الوثائق التي أرسلها عمرو فهمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل التحقيق في انتهاكات أخلاقية مزعومة بأن أحمد أحمد، أمر أمينه العام بدفع 20 ألف دولار، من الرشاوي في حسابات رؤساء اتحادات بكرة القدم في إفريقيا، تضمنت دولتي كاب فيردي وتنزانيا.

وكان أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد قام بالرد سابقا على عمرو فهمي بأنه لم يفكر في أن يكون رئيسًا لكاف، إلا أن إرادة الله هي، التي أتت به «على حد قوله».

وحرص رئيس الاتحاد الأفريقي، على أن يرد على اتهامات عمرو فهمي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي، الذي نحاه عن مصبه وعين المغربي معاذ حجي بدلًا منه.

وأوضح أحمد أحمد، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه لم يفكر خلال ترشحه من سيكون السكرتير العام للاتحاد، قائلًا: كنت أعرف عمرو جيدًا، وكنت أعلم أن اختياره سيجلب المشاكل لي بسبب أنه نجل مصطفى فهمي، وفكرت في مصطفى فهمي نفسه، لكن كيف أستعين به وهو كان الذراع اليمنى لعيسى حياتو.

وتابع رئيس الاتحاد الأفريقي، قائلًا: أتيت بعمرو وبوالده مستشارًا له، وفي بعض الأحيان كان عمرو يتطاول على والده بقوله له «أنت مبتعرفش حاجة».

وأردف أنه نصح عمرو فهمي قائلًا له: «عليك بتعلم فن الحوار»، لدرجة أني حذرته أكثر من مرة، وكنت أرغب في رحيله خلال كونجرس شرم الشيخ، لكنني انتظرت حتى يتعافى من مرضه وحكمت هنا قلبي وأبقيت عليه، وفكرت في البديل وكان المغربي معاذ حجي، الذي عمل معي من قبل وأعرف كفاءته وكان مساعدًا لوزير الشباب والرياضة في بلده وعمل مع اتحاد ومنتخب بلده كثيرًا لذلك اخترته.